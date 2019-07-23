В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-23T13:45:47+03:00

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В следующем году в Иркутске появится новый памятник. Мемориал жертвам политических репрессий откроют в областном центре в уже в 2020 году. Он будет располагаться в парке имени 300-летия Иркутска, который находится в микрорайоне Лисиха.

- Памятник будет установлен сразу после того, как завершатся работы по благоустройству главной аллеи парка, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Проект по установке памятника жертвам политических репрессий появился еще в 2016 году. Инициаторами его создания выступили члены общественной организации под названием "Общество реабилитированных Иркутской области". Модель мемориала разработал иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков. В данный момент памятник находится на стадии отливки, которая проходит на одном из предприятий Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU