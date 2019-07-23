2019-07-23T13:45:47+03:00
Общество

В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий

Мемориал будет установлен в парке имени 300-летия Иркутска в микрорайоне Лисиха
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий. Фото: правительство Иркутской областиВ 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий. Фото: правительство Иркутской области
Изменить размер текста:

В следующем году в Иркутске появится новый памятник. Мемориал жертвам политических репрессий откроют в областном центре в уже в 2020 году. Он будет располагаться в парке имени 300-летия Иркутска, который находится в микрорайоне Лисиха.

- Памятник будет установлен сразу после того, как завершатся работы по благоустройству главной аллеи парка, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Проект по установке памятника жертвам политических репрессий появился еще в 2016 году. Инициаторами его создания выступили члены общественной организации под названием "Общество реабилитированных Иркутской области". Модель мемориала разработал иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков. В данный момент памятник находится на стадии отливки, которая проходит на одном из предприятий Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа
В Братске развивают садоводческие товарищества
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов
Сергей Левченко в Нижнеудинске: Особое внимание восстановлению объектов социальной инфраструктуры
Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей