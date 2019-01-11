Жители Иркутска уже несколько дней обсуждают видеозапись, на котором престижный внедорожник накручивает круги возле памятника Александру III. Водитель «Toyota Land Cruiser» демонстрирует свои навыки прямо посреди пешеходной зоны, расположенной на набережной Ангары – популярного места отдыха иркутян и туристов. В результате, в полицию явился мужчина, который утверждал, что именно он был за рулем автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685766" frameborder="0"></iframe> «Смотри, как раньше катались»: 65-летний мужчина признался в дрифте у памятника Александру III в Иркутске.Престижный внедорожник накручивает круги возле памятника Александру III посреди пешеходной зоны, расположенной на набережной АнгарыГУ МВД по Иркутской области

Всего за несколько часов кадры, на которых элитная иномарка гарцует в центре Иркутска, набрали десятки тысяч просмотров. Несмотря на то, что видео было снято в темное время суток, сам факт таких трюков на пешеходной зоне возмутил иркутян. В обсуждениях под записью они просят найти лихача и привлечь его к ответу. Такая реакция оказалась неожиданной для авторов ролика, которые решили закрыть свои профили, а также удалили упоминания о себе.

Водитель «Toyota Land Cruiser» демонстрирует свои навыки прямо посреди пешеходной зоны.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Установить виновника оказалось не так легко, водитель предусмотрительно снял номера. Впрочем, это не помогло ему. Полицейские, заинтересовавшиеся маневрами, нашли собственника иномарки. Им оказался местный житель, который в момент публикации находился за границей. Ему и человеку, который находился за рулем машины, предложили добровольно явиться в отдел. Накануне, вечером 10 января к инспекторам ГИБДД пришел мужчина, заявивший, что именно он был за рулем внедорожника.

65-летний иркутянин признался в лихачестве, но полицейские ему не поверили.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Смотри как раньше на «Москвичах» катались, сказал я приятелю и выехал на тротуар, - вспоминает 65-летний иркутянин. – Очень сожалею, как говорится седина в бороду, бес в ребро. Обычно вожу аккуратно, всегда соблюдаю дистанцию. Чего и всем советую.

Эти откровения не убедили полицейских. Опасаясь наказать невиновного, они дополнительно изучили соцсети и пришли к выводу, что настоящим лихачом мог быть сын владельца «Toyota Land Cruiser», студент одного из питерских ВУЗов. Сыщики полагают, что приехав домой на каникулы, молодой человек или кто-то из его друзей решил таким образом набрать популярности.