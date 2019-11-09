Как добраться в Крым из Иркутска: цена на билеты

Во все времена Крым славился своими курортами, необычной архитектурой и теплым морем. Последние годы поездки на полуостров стали пользоваться большой популярностью, в том числе и у иркутян. Но вот незадача: напрямую из Иркутска в Симферополь или Ялту не добраться, только с пересадками. А это, как правило, долго, утомительно и, что самое главное, недешево.Как добраться в Крым из Иркутска удобнее всего?

Но с появлением нового Крымского моста добираться до курортов полуострова стало куда удобнее, чем раньше. Переправа соединила Тамань с Керчью и упростила жизнь тем, кто любит путешествовать на автомобиле. С 23 декабря через Крымский мост начинается движение пассажирских поездов. Составы будут ходить из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы – в Симферополь. Продажи билетов стартовали 8 ноября, правда, приобрести их можно пока только в железнодорожных кассах. Пассажирам обещают новые современные одно- и двухэтажные вагоны, места класса от плацкарта до СВ.

Между Иркутском и Крымом – больше 6000 километров. Добраться в Крым из Иркутска, как мы уже говорили, можно только с пересадками. Но вот способы существуют разные. Рассмотрим каждый.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ИЗ ИРКУТСКА:ЕДЕМ ПОЕЗДОМ

Пожалуй, самый бюджетный вариант путешествия из Иркутска в Крым – это поезд. Поезда ходят до Москвы и до городов Краснодарского края. Правда, в Анапу и Адлер поездом из Иркутска можно уехать только летом – составы выходят на маршрут в мае, и уже к октябрю направление закрывается. Но в этот период желающие экономно добраться до полуострова по РЖД должны быть готовы потратить на путешествие почти 6 суток. В остальное время года дорога поездом до Крыма только одна – через Москву.

Из Иркутска в столицу ходит пять поездов. Среднее время поезда в пути – 3,5 дня. Самый выгодный билет в плацкарт стоит 4111 рублей. Билет в купейный вагон можно купить за 9612 рублей. И уже добравшись до Москвы пересесть на поезд «Таврия», который будет передвигаться по Крымскому мосту. Время в пути по маршруту Москва – Симферополь на поезде займет примерно 40 часов. Стоимость купейного билета составит 2966 рублей, в вагоне СВ – 9552 рубля.

Итого: поездка в Крым исключительно поездом в купейном вагоне обойдется в среднем в 12500 рублей. На дорогу придется потратить пять дней.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ИЗ ИРКУТСКА: ЛЕТИМ САМОЛЕТОМ

Самолет – это, безусловно, самый быстрый способ оказаться в Крыму. Но прямого рейса из Иркутска в Симферополь опять же нет, нужно лететь через Москву. В среднем авиабилет до Симферополя обойдется в 12000 рублей – это если покупать единый билет на оба самолета. Время полета из Иркутска до Крыма в зависимости от стыковочных рейсов варьируется от 10 часов 10 минут до 17 часов 15 минут. Время пересадки составляет от одного до трех часов.

Путешествуя в Симферополь самолетом, стоит помнить: чем меньше времени занимает пересадка, тем дороже билет. И надо еще понимать, что в разгар туристического сезона цены на самолет до Крыма существенно дорожают.

Те, кто никуда не торопятся, могут добраться до Крыма, долетев самолетом до Москвы и пересев там на поезд или автобус. Самый дешевый билет на самолет до Москвы стоит 5900 рублей, средняя стоимость – 9000 рублей. По времени полет занимает в среднем 6 часов.

Итого: полет до Крыма на самолете обойдется в 12000 рублей и займет в среднем 15 часов. Вариант самолет-поезд – сомнительное удовольствие: экономия на билет, если лететь за 9000 рублей, получается минимальная – в пределах 200 рублей, Выгодно перемещаться таким способом только по дешевому авиабилету – тогда транспортные расходы составят примерно 8600 рублей. Времени на дорогу в таком путешествии уходит больше – почти двое суток.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ИЗ ИРКУТСКА: ЕДЕМ НА АВТОМОБИЛЕ

Поездка в Крым на машине - выбор как самостоятельных туристов, так и семей с детьми. Для любителей путешествовать автомобилем она может стать настоящим удовольствием, ведь проехать из столицы Восточной Сибири до Симферополя придется через полстраны. Если никуда не торопиться, то можно останавливаться в крупных городах, смотреть достопримечательности, делать «привалы» на природе.

Расстояние между городами примерно 6 200 километров. Чистое время, которое водитель проведет за рулем – 3, 5 дня. Но это при условии, если вы будете ехать без остановки. В среднем же дорога занимает 6 дней. До недавнего времени полностью сухопутный маршрут был возможен только через территорию Украины. Со строительством Крымского моста через Керченский пролив добираться до полуострова стало проще.

с появлением нового Крымского моста добираться до курортов Крыма стало куда удобнее, чем раньшеФото: Виталий ПАРУБОВ

Маршрут по пути из Иркутска до Крыма будет пролегать через Красноярск - Новосибирск - Омск - Челябинск - Уфу - Тольятти - Саратов - Ростов - на - Дону - Керчь - Симферополь.

Итого: Придется потратить придется около 600 литров бензина, а это от 27 до 28 тысяч рублей. Время в пути ( реальное) - 6 дней.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ИЗ ИРКУТСКА: ЕДЕМ АВТОБУСОМ

Прямых автобусных сообщений из Иркутска в Крым нет. Тут у путешественников есть только три варианта: до Москвы самолетом или поездом, потом автобусом. А летом, когда из Иркутска ходят поезда до Краснодара, Анапы и Адлера, в Крым можно уехать с южных городов России.

Стоимость проезда зависит от маршрута: из Анапы в Феодосию можно добраться примерно за 700 рублей, билет на автобус Ростов – Крым стоит в среднем 1000 рублей. Если ехать на автобусе из Москвы, то заплатить придется минимум 2800 рублей. Дорога на автобусе из Москвы занимает 30 часов.

Итого: если в Москву лететь самолетом, а оттуда на автобусе ехать в Крым, то придется потратить около 12000. По времени такая поездка займет 36 часов без учета ожидания отправления автобуса. Если же до столицы добираться поездом, причем, в плацкартном вагоне, и там пересаживаться на автобус в Крым, то обойдется такая поездка примерно в 7000 рублей. Но и времени на дорогу будет потрачено немало.

Итак, самый экономичный способ добраться до Иркутска в Крым – сначала ехать на поезде, потом автобусом. Но он имеет один существенный недостаток – время в пути. Хотя, если добираться только поездом, придется смотреть на Россию из окон вагона пять дней. Не каждый готов тратить время на путешествие по железной дороге.

Самый быстрый и оптимальный по цене вариант – самолет. Билеты на него можно купить заранее, к тому же, авиакомпании часто устраивают акции, поэтому есть возможность приобретать льготные билеты.

Вариант самолет – поезд, который появился с открытием железнодорожной части Крымского моста – наиболее оптимальный способ по цене билетов и времени, проведенному в пути. Но, выбирая этот способ добраться из Иркутска в Крым, путешественники должны учитывать, что поезда по Крымскому мосту отправляются только раз в сутки в 23:45 по московскому времени. Поэтому надо рассчитывать время прилета в столицу.