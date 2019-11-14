Мои хорошие, лечу к вам: Ольга Бузова записала видеообращение иркутянам

Иркутяне, готовы, зажигать под «Мало половин»? Все меньше времени остается до выступления одной из самых популярных на сегодня певиц России Ольги Бузовой в Иркутске. 23 ноября бывшая звезда «Дома-2» исполнит свои хиты в ночном клубе «Дикая лошадь». Ну а 24 ноября Ольга Бузова порадует своим концертом поклонников из Ангарска. Там она споет в ДК «Современник». Не забудет Ольга и про своих фанатов из Бурятии. 25 ноября у нее намечено выступление в Улан-Удэ.

Ну а перед тем, как отправиться в тур по Сибири, Ольга, записала видеообращение поклонникам ее творчества.

- Мои хорошие, я лечу к вам, - говорит Ольга, и еще раз напоминает всем расписание своих концеротов. – Встречаемся на моем шоу «Принимай меня», ваша Ольга Бузова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/743672" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова приглашает иркутян на свой концерт.Видео: официальная группа Ольги Бузовой в соцсетях

Добавим, что расписание своего тура Ольга Бузова опубликовала в соцсетях еще около месяца назад. Тогда же она отметила, что для нее нет разницы в каком городе выступать: в мегаполисе или в глубинке.

- Для меня нет маленьких городов или очень дальних перелетов с большими временными разницами, - пишет Ольга. - Для меня есть только мои люди, ради которых я выхожу на сцену. Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт.

Кстати, в Иркутске у Ольги Бузовой есть один очень преданный поклонник, который даже собирался жениться на ней. В телешоу «План Б», в котором певица ищет себе мужа, участвовал шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин. Но до финала проекта ему добраться так и не удалось.

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