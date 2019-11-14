Исповедь фотографа в стиле «ню»: оформляем «порнопаспорта» проституткам и снимаем голых учителей

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Фотографией я увлекся еще в школе, в 16 лет, - рассказывает иркутский фотограф Sergei Paparazzi. Помню, экономя на обедах и карманных расходах, подкопил денег, и сам купил себе дешевую зеркальную камеру. Начал фотографировать своих друзей, какие-то виды природы. Чтобы снимать голых красавиц? Тогда даже и не мечтал! Все изменилось, когда я подал заявку на участие в одном фотопроекте, который увидел в соцсетях. Там меня поставили в помощь к уже опытному мастеру. И как раз первая работа оказалась в стиле «ню». Мы делали сессию очень красивой сексуальной девушке. По задумке, она сначала снималась в камуфляжной одежде цвета хаки, с оружием, а затем в нижнем белье, и… без него.

- Это же работа мечты! - помню, подумал я про себя и решил, что хочу научиться также. Начал читать литературу по психологии, книги о том, как устроено общение между парнем и девушкой. И вскоре предложил фотосессию одной знакомой модели. Раздеть то я ее раздел, но во время работы разволновался еще больше, чем герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», когда он рисовал обнаженную девушку. В итоге, фотки получились вообще без сюжета, простая эротика. Первый блин комом.

Фото: Sergei Paparazzi.

АГЕНТСТВА ЭСКОРТОВ - САМЫЕ ЧАСТЫЕ КЛИЕНТЫ

Настоящее крещение я прошел, когда ко мне стали обращаться агентства эскорт-услуг. Кстати, забегая вперед, скажу, что такие «дома отдыха», у фотографов в стиле «ню» самые частые клиенты. Правда, здесь уже не «ню», а самая настоящая «клубничка». К тебе привозят 15-20 девушек, причем явно не элитных проституток, и просят снимать их для портфолио, не показывая лиц. Все остальные части тела у них считаются «рабочими». Моя задача: любой ценой, даже не из самого качественного «товара», сделать конфетки, или говоря профессиональным языком – оформить «порнопаспорт». Так что поклонникам представительниц самой древнейшей профессии, скажу: те дамы, которых вы выбираете на сайте, могут сильно отличаться в реальности благодаря моей работе.

Еще один обязательный момент в фотосессиях с проститутками – снимки с реквизитом… Много клиентов предпочитают секс-игрушки, и моя задача привлечь к ним особое внимание. Кстати, во время съемок, девушки легкого поведения любят пооткровенничать и даже излить душу. Я спрашиваю, зачем они занимаются этим. Одни отвечают, что из-за нужды, чтобы прокормить себя, другие таким способом просто подзарабатывают, мол, и деньги и удовольствие в одном флаконе получают. И, кстати, именно среди второй категории жриц любви есть семьи - дети, мужья, которые даже не подозревают об их ремесле.

Фото: Sergei Paparazzi.

БОЛЬШИНСТВО СТРИПТИЗЕРШ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ

Со временем я начал сотрудничать и со стриптиз-клубами. Там я искал что-то творческое, художественное. Все-таки фото танцев красивых девушек на пилоне не кажутся какой-то похотью. Гости клуба даже прикасаться к ним не могут. Но здесь меня ждало разочарование. Поработав там, могу прямо сказать, что большинство всех стриптизерш занимаются проституцией. Танцовщицы подсаживаются к подвыпившим клиентам и начинают разводить их на угощение коктейлями или кальяном, чтобы шла выручка бару. Затем уже идет предложение интима. Да, изначально, туда устраиваются девочки, которые просто умеют и хотят танцевать. Спустя некоторое время их начинают просить выходить и общаться с гостями. Если появляется богатенький адекватный клиент, администратор легко может попросить танцовщицу согласиться с ним на интим, мол, хорошо заработаешь.

К каждому снимку фотограф пытается подойти творчески. Фото: Sergei Paparazzi.

КАК ЛЕГКО РАЗДЕТЬ ДЕВУШКУ

Когда даже опытная модель видит фотографа впервые, она немного стесняется. Ну за исключением дам легкого поведения. Легко и без пошлости раздевать модель для съемок, я научился еще у своего первого наставника. Нужно показать, что здесь ты король и никогда не стоит говорить: «Давай снимай эту вещь, а теперь эту». Начинать разговор надо, как будто ты сел в такси. Например, попросить модель приехать на площадку заранее, поговорить с ней о погоде, политике, спорте. Налить бокальчик шампанского. Не обойдется и без комплиментов. Сразу говорить, мол, какое у вас красивое тело не стоит. Она снимает одежду, и тут я выдаю: «А вы в какой спортзал ходите?». И дальше уже втираю про подтянутую талию и т.д. И вот, когда она уже обнажена, кричит и изображает страсть, можно затронуть тему эротики, и даже порнографии. Таким образом, удается раскрепостить девушку так, что она раскроет свои тайны. Но легче всего работается с любителями БДСМ. Им можно предлагать самые сумасшедшие идеи. Одной девушке ради необычного фото я вставил свечку в…

Фото: Sergei Paparazzi.

УЧИТЕЛЯ ФОТОГРАФИРУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В КУПАЛЬНИКАХ, НО И БЕЗ БЕЛЬЯ

По статистике большинство российских женщин хотя бы раз думали, чтобы сделать съемку в стиле «ню». Кто-то для себя, чтобы любоваться своим телом, кто-то для мужей, которые часто ездят в командировки. Контингент абсолютно разный. Фотографируются как простые домохозяйки и продавщицы, так и юристы, госслужащие, и, конечно, школьные учителя. Меня очень удивила история, как педагога уволили после публикации фото в закрытом купальнике. Знали бы вы, какие я откровенные снимки делал представительницам этой профессии. Те, кто помоложе, вообще без белья предпочитают фотаться. Но, наверное, никуда не выкладывали снимки, иначе был бы скандал.

ПРЕДЛАГАЮТ ИНТИМ И ОПЛАТУ НАТУРОЙ

Конечно, когда я только начинал заниматься этим ремеслом, секс с клиентками у меня был не раз. Строил из себя крутого фотографа, обещая девушкам чуть ли не обложку в журнале «Playboy». Случалось, оплачивали мне натурой. Но бывало, даже заводил отношения. Сейчас некоторые сами предлагают интим. Но мне это уже неинтересно. Однажды молодая девушка вообще предложила заняться с ней сексом на камеру. Я отказался, еще и потому, что это может быть обычной подставой. Мало ли она хочет отомстить парню своему? Подобные случаи были. Женщина средних лет, которой я делал фотосессию, попросила вечером привезти ей снимки домой. Привез, ну а она вышла в легком халатике и давай приставать. Еле отбился. Так потом на меня ее муж наехал, хотел морду набить. Оказалось, она ему сказала, что это я к ней приставал. Видимо, желала, чтобы приревновал.

СЪЕМКИ НА ПЛЯЖЕ И В 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ

Запросы у всех стандартные. Все девушки, насмотревшись глянцевых журналов, хотят хоть чем-то походить на моделей. Отличается разве что локация съемки. Приходилось снимать обнаженку недалеко от городского пляжа. Отдыхающие сразу забыли про все, и превратились в зрителей. А однажды работали ночью, в январские праздники, в центре города, в -30 градусов. Так нашу модель чуть не забрали проезжающие мимо автомобилисты.

Фото: Sergei Paparazzi.

ПРОСЯТ НИКУДА НЕ СЛИВАТЬ СНИМКИ

Для портфолио, я размещаю свои работы в соцсетях. Но сейчас по словесной договоренности работать опасно. Потому что через месяц могут позвонить и попросить удалить, мол, парень или муж увидел и начал ругаться. Поэтому всегда стараюсь заключать со всеми официальные договора, чтобы в суд не подали.

СЪЕМКА В СТИЛЕ «НЮ» НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО ЦЕНЕ ОТ ОБЫЧНОЙ

Стоимость съемки в одежде и без одежды не должна отличаться. Я рассчитываю оплату от задумки, количества реквизита, оборудования, помощи визажистов, стилистов, если они нужны. В среднем обходится от 3-4 тысяч рублей.

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