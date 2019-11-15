Пенсионерка-инвалид 14 лет прожила в бараке на пепелище собственного дома в Усть-Куте

Крохотный покосившийся барак, ветер, гуляющий в щелях между гнилыми досками, «удобства» на улице и вместо теплых батарей - кирпичная печка, которая вот-вот рассыплется. В таких условиях пенсионерка-инвалид Любовь Анжаурова из Усть-Кута обитала целых 14 лет.

- Добротный деревянный дом, где мы с мужем прожили девять лет, в 2005 году сгорел, - рассказывает «Комсомолке» сибирячка. - Огонь уничтожил крышу и стены, находиться в нем было невозможно, а ремонтировать - не на что. Я нигде не работала, муж трудился на курорте, получал немного. Все, что у нас оставалось - небольшая банька. Идти некуда, и мы приютились там.

Когда сгорел дом, семейная пара поселилась в бане. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Тогда для супругов было бы верным решением - собрать документы и отдать в администрацию, чтобы встать в очередь на получение жилья. Но они этого не сделали: Любовь Анжаурова говорит, что некому было об этом подсказать. Так и застряли в бараке. По словам пенсионерки, она не раз обращалась за помощью к местным властям.

- Тогда, в 2005 году мне предложили переселиться в двухэтажку, где нет ни окон, ни дверей, ни отопления – мол, ремонтируйте и живите. Но это было зимой, как переезжать туда, в холод, на что ремонтировать? - сетует сибирячка. - Ходила в администрацию и после этого, но мне говорили, что жилья нет, ничего предоставить не могут.

Времянка словно вот-вот рассыплется. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

А тут еще муж тяжело заболел и слег, ему отняли ноги, и умер он там же, во «времянке». Любовь Анжаурова осталась со своей проблемой одна. Ее ненадолго приняла к себе сестра, но она уехала, и пенсионерке пришлось вернуться в свою развалюху.

- Одна стена дома покосилась так, что я боялась - как бы меня не прихлопнуло, - говорит пенсионерка. - Снова обратилась в городскую администрацию, даже принесла фотографии своего «жилья» - на эти условия и со стороны-то страшно смотреть. Видимо, это сыграло роль. Буквально на днях мне выделили съемную квартиру на 11 месяцев. Тоже в «деревяшке», без горячей воды, но зато есть отопление - и этому я очень рада! В той холодной времянке я бы не протянула зиму. Что будет дальше? Боюсь думать. Мне говорят, чтобы я за это время восстанавливала свой сгоревший дом или строила новый. Но с пенсией в 9 тысяч рублей это просто невозможно! В очереди на получение жилья я на 939 месте.

В огромные щели дует ветер. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

- Сложность в том, что тот сгоревший дом не относится к муниципальному, поэтому у нас нет законных оснований предоставить ей новое жилье вне очереди, - говорит начальник отдела по учету и распределению жилья администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Людмила Чусова. - Сама женщина встала к нам на учет по жилью только в 2019 году. Тем не менее, мы пошли ей навстречу и предоставили временную квартиру, чтобы пенсионерка пока могла решить вопрос с постоянным жильем.

Печка в этой времянке тоже чудом держится. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.

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