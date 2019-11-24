2019-11-24T07:20:23+03:00
Происшествия

Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в больницу после ДТП, в котором погибла его жена, выехал домой

Ночь глава пострадавшего этим летом от паводков Тулуна Юрий Карих провел под наблюдением врачей [фото, видео, подробности]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в больницу после ДТП, в котором погибла его жена, выехал домой. Фото: Саина ШИКАРОВА.Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в больницу после ДТП, в котором погибла его жена, выехал домой. Фото: Саина ШИКАРОВА.
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Вечер 23 ноября, федеральная трасса в сотне километрах от Иркутска. Легковушка, которая шла по трассе со стороны областного центра, съезжает на обочину и на скорости врезается в стоящий там "КАМАЗ".

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

-Удар был огромной силы, - рассказывает побывавший на месте ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих и погибла его жена Лариса, корреспондент "Комсомолки" и "ТИВИСИ" Николай Текалов. - След в снегу глубокий, на десяток метров тормозного пути. Видно, что неуправляемую машину буквально впечатало в "КАМАЗ". На десятки метров по трассе - осколки фар, бампер, зеркала, составные части капота.

На месте ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих и погибла его жена, множество осколков. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На месте ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих и погибла его жена, множество осколков.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Фото, а потом и видео с места трагедии сразу же попало в соцсети - трасса Иркутск-Красноярск всегда полна автотранспорта. Водители отмечают, что гололеда на дороге не было.

Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

В том, как произошло ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, и почему машина потеряла управление и съехала с трассы на обочину, будет разбираться следствие. Дело ведет СК.

После трагического ДТП глава Тулуна попал в Черемховскую городскую больницу. Медики оценивали его состояние как средней степени тяжести. Врачи подозревали инфаркт. Однако диагноз не подтвердился.

-Сейчас Юрий Владимирович уже дома, в Тулуне, - сообщил "Комсомольской правде" в Иркутске мэр города Черемхова Вадим Семенов. - Мы давние друзья, я помог ему чем мог. И дальше буду помогать.

Юрию Карих, главе пострадавшего от паводков в этом году Тулуна, многое пришлось пережить, решая сложные вопросы, связанные с разрушительным наводнением. Теперь ему предстоят скорбные хлопоты.

"Комсомолка" в Иркутске приносит соболезнования Юрию Кариху и его семье, понесшей страшную утрату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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