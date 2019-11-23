Мэр пострадавшего от паводка Тулуна Юрий Карих госпитализирован после ДТП

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в больницу в тяжелом состоянии после страшного ДТП, в которое он попал вечером, 23 ноября. Напомним, внедорожник мэра Daewoo Winstorm, в котором он ехал вместе с женой Ларисой, врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Удар был такой силы, что машина Юрий Кариха превратилась в груду искореженного металла. От полученных травм на месте погибла жена мэра.

Что касается самого Юрия Кариха, то изначально сообщалось, что он не пострадал. Однако, как сообщил «Комсомольской правде» источник, чиновника все же госпитализировали в больницу. Сначала у него подозревали на инфаркт, но этот диагноз не подтвердился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745636" frameborder="0"></iframe> Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

Фото: "Инцидент Иркутск"

Официальной информации, кто стал виновником этого ДТП и в каком состоянии все же находится Юрий Карих, пока нет. На месте аварии работают инспекторы.

Напомним, 52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, который летом 2019 года дважды затопляло из-за сильнейшего наводнения, с 2010 года. На выборах 8 сентября его избрали на новый срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745640" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

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