Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП, погибла его жена

Вечером 23 ноября страшная авария произошла на трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе Иркутской области. Мэр города Тулуна Юрий Карих, который ехал в машине с супругой, врезался в стоящий у обочины "Камаз".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745641" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих.Видео: СК России по Иркутской области

В страшном ДТП погибла его жена, Лариса Карих. Эту информацию корреспонденту "Комсомолки" подтвердили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации городского округа Тулуна. Также собеседница сообщила, что сам мэр города Юрий Карих не пострадал. Данные о состоянии Юрия Карих в данный момент уточняются, источники сообщают о том, что он в больнице. После ДТП мэр Тулуна был госпитализирован в с подозрением на инфаркт, он в тяжелом состоянии. Однако позже стало известно, что инфаркт не подтвердился.

Тем временем, Следственный комитет Иркутской области начал проверку обстоятельств ДТП. На месте работают специалисты. Подробности смертельной аварии станут известны позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745636" frameborder="0"></iframe> Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

Кадры с места ДТП с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Фото: Саина ШИКАРОВА.

Авария, в которую попал мэр Тулуна.

КСТАТИ

Этим летом Тулун пострадал от катастрофического паводка в Иркутской области, сильнейшего за последние 30 лет. Напомним, в результате двух волн паводка около 11 тысяч домов оказались под водой, пострадали местные жители. Погибли 26 человек, судьба четверых по-прежнему неизвестна. Сильнее всего при наводнении досталось именно Тулуну - часть города большая вода буквально стерла с лица земли. Местные жители максимально сплотились во время беды, помогали друг другу выручать вещи, находить унесенные стихией дома, спасали жизни - один мужчина вытащил из воды 30 человек, другой снял десятки человек с крыш...

После катастрофического наводнения сотни человек остались без крыши над головой. Они находились в пунктах временного размещения, затем получали сертификаты на новое жилье. Всем пострадавшим выплачивали компенсации в размере 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Им отправляли гуманитарную помощь со всех концов Иркутской области, страны и даже из зарубежья. После наводнения в городе даже расселяли пятиэтажку, которая начала трескаться от сырости.

Сейчас в городе строят новые жилые дома и соцобъекты.

СПРАВКА "КП"

Юрий Карих родился 16 июня 1967 года в г. Уссурийске Приморского края. В 1984 году поступил в Иркутский политехнический институт на факультет автомеханики. Отслужил в армии, затем окончил университет. В 1992 году переехал в Тулун, начала работать главным механиком в местном пассажирском автотранспортном предприятии. С 2000 года стал его директором. С 2004 года - депутатом думы городского округа. С 2006 по 2010 годы был председателем думы городского округа. Мэром Тулуна избран в 2010 году. У них с супругой двое детей.

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