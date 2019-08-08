2019-08-08T12:46:30+03:00
Происшествия

"Приносите дневники и ручки!": пятиклассница организовала сбор школьных принадлежностей для детей из Тулуна

Настя Устинова из Кыштыма Челябинской области увидела страшные кадры наводнения по телевизору и решила помочь сибирякам [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пятиклассница организовала сбор школьных принадлежностей для детей из Тулуна. Фото: из архива семьи.Пятиклассница организовала сбор школьных принадлежностей для детей из Тулуна. Фото: из архива семьи.
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Жители Иркутской области все еще оправляются после катастрофического паводка, случившегося в конце июня. Гуманитарную помощь для них собирали, что называется, всем миром. Сейчас воды, продуктов, одежды в достатке, но ведь детям скоро в школу. Где взять канцелярию? В крупных городах России как раз проводится акция «Рюкзак для друга», чтобы собрать вещи для ребят из подтопленных территорий. Но и маленькие города тоже неравнодушны к чужой беде. Например, в уральском Кыштыме с населением 37 тысяч человек сборы организовала… пятиклассница!

- Я смотрела по телевизору, как Иркутская область тонет, это очень страшно, - рассказывает «Комсомолке» Настя Устинова. - Видела, как спасают собак, как детей выносят из домов на руках, как люди живут в автомобилях, потому что домов у них больше нет. Я понимала, что теперь у людей нет никаких вещей, и очень захотела им помочь.

Когда Настя пошла с родителями за школьными принадлежностями, то попросила купить побольше альбомов, тетрадок, ручек и дневников.

«Зачем тебе столько?» - удивилась ее мама Наталья.

«Это не для меня, а для школьников из Иркутской области», - ответила девочка и поделилась своей маленькой мечтой.

Вместе с мамой Настя купила канцелярию для детей из подтопленных районов Иркутской области. Фото: из архива семьи.

Вместе с мамой Настя купила канцелярию для детей из подтопленных районов Иркутской области. Фото: из архива семьи.

- Мама поддержала меня, помогла организовать сбор по всему Кыштыму, - говорит Настя. - Теперь все могут приносить краски, ластики, альбомы, ручки и другие школьные принадлежности в наш Дом детского творчества.

В уральском городке оказалось много отзывчивых людей, так что канцелярию уже собирают вовсю. Когда вещей накопится достаточно, их отправят в Челябинск, где проводится та самая всероссийская акция «Рюкзак для друга». Оттуда школьные принадлежности перешлют в Иркутскую область и передадут семьям, которым они так нужны.

Настя Устинова, кстати, делает добрые дела не в первый раз. В своем городе она заботится о бездомных животных, участвует в волонтерских акциях. А еще отлично учится, поет, танцует, играет на фортепиано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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