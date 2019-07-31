Наводнение в Иркутской области: один человек, считавшийся пропавшим без вести, найден

Разрушительное наводнение в Иркутской области, которое произошло месяц назад, унесло жизни 25 человек. Судьба еще нескольких была неизвестна. Как сообщил источник, один человек из тех, кто считается без вести пропавшими во время паводка, найден. А вот что с остальными шестью сибиряками - пока информации нет.

С 27 июля из-за сильных дождей Иркутская область переживает вторую волну паводка, правда, не столь катастрофическую. Жертв, к счастью, нет. Подтоплено 1730 домов в 25 населенных пунктах. Особенность нового паводка в том, что подтопило не только Тулунский, Нижнеудинский, Зиминский, Черемховский, Заларинский районы, но и юг региона - Усольский, Шелеховский, Слюдянский районы.

Сильнее всего, как и прежде, досталось Тулуну и району. Уровень воды в реке Ия превышал 11 метров при критической отметке в 700 сантиметров. Днем 31 июля вода медленно убывала, сейчас ее уровень замер на отметке ровно 1100 сантиметров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723260" frameborder="0"></iframe> Ия не утихает. В Тулуне затопило участок федеральной трассы.

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