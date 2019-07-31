Наводнение в Тулуне: в реке Ия снижается уровень воды

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-31T09:11:44+03:00

Наводнение в Тулуне пошло на спад, но уровень воды в Ие все еще серьезно превышает критическую отметку

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Многострадальный Тулун еще не до конца оправился от первой волны наводнения, как началась вторая. Вновь подтопило огороды и дома, дороги, соцобъекты. Уровень воды в реке Ия превысил 11 метров! При том что критическая отметка - семь. На утро 31 июля сибиряки, наконец, облегченно вздохнули: вода в Ие стала постепенно снижаться. Сейчас он составляет 1115 сантиметров, упав за два часа на четыре сантиметра.

Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" из-за подтопления все еще закрыта в Тулуне. Есть варианты объезда этой территории через север региона.

В то же время в нескольких районах сохраняется опасность, что реки будут прибывать. Всего на данный момент залит водой 1801 дом в восьми районах Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU