2019-11-23T20:11:37+03:00
Происшествия

СК начал проверку по ДТП с мэром Тулуна, пострадавшего от катастрофического паводка этим летом

В страшной автокатастрофе погибла жена мэра [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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СК начал проверку обстоятельств ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от катастрофического паводка этим летом. Фото: Саина ШИКАРОВА.СК начал проверку обстоятельств ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от катастрофического паводка этим летом. Фото: Саина ШИКАРОВА.
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Доследственная проверка началась в Иркутской области после смертельного ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Карих. Напомним, трагедия произошла поздним вечером 23 ноября на трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе.

- Автомобиль под управлением чиновника двигался в сторону Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль "Камаз", - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следователи работают на месте аварии, осматривают место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

Добавим, что после ДТП мэр Тулуна Юрий Карих был госпитализирован. Изначально у него подозревали инфаркт, но диагноз не подтвердился. В соцсетях появились фото с места происшествия, а также видео с места смертельной аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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