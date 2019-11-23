СК начал проверку по ДТП с мэром Тулуна, пострадавшего от катастрофического паводка этим летом
Доследственная проверка началась в Иркутской области после смертельного ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Карих. Напомним, трагедия произошла поздним вечером 23 ноября на трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе.
- Автомобиль под управлением чиновника двигался в сторону Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль "Камаз", - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следователи работают на месте аварии, осматривают место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.
Добавим, что после ДТП мэр Тулуна Юрий Карих был госпитализирован. Изначально у него подозревали инфаркт, но диагноз не подтвердился. В соцсетях появились фото с места происшествия, а также видео с места смертельной аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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