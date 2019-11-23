СК начал проверку по ДТП с мэром Тулуна, пострадавшего от катастрофического паводка этим летом

Доследственная проверка началась в Иркутской области после смертельного ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Карих. Напомним, трагедия произошла поздним вечером 23 ноября на трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе.

- Автомобиль под управлением чиновника двигался в сторону Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль "Камаз", - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следователи работают на месте аварии, осматривают место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745640" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

Добавим, что после ДТП мэр Тулуна Юрий Карих был госпитализирован. Изначально у него подозревали инфаркт, но диагноз не подтвердился. В соцсетях появились фото с места происшествия, а также видео с места смертельной аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745636" frameborder="0"></iframe> Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

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