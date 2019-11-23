2019-11-23T20:16:01+03:00
Происшествия

Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети

Машина главы города врезалась в грузовик, погибла жена Юрия Кариха [фото]
Анна ПАВЛОВА
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Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети. Фото: Саина ШИКАРОВА.Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети. Фото: Саина ШИКАРОВА.
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Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих и трагически погибла его жена, появилось в сети. Напомним, вечером 23 ноября на скользкой трассе в районе города Черемхова автомашина главы Тулуна врезалась в грузовик.

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

На фото ДТП, в котором погибла Лариса Карих, видны все обстоятельства этой трагедии. Машина буквально впечаталась в едущий впереди транспорт и шансов спастись у женщины не было. Данные о состоянии, в котором сейчас находится сам глава многострадального города, который этим летом дважды накрывала волна наводнений, не уточняется.

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена. Саина ШИКАРОВА.

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена. Саина ШИКАРОВА.

Однако достаточно много сообщений о том, что Юрий Карих сейчас в больнице. Даже если он и не пострадал, то находится в шоковом состоянии после гибели супруги.

Подробности смертельной аварии станут известны позже. Сейчас на месте аварии идут следственные действия. Фото с места ДТП, в которое попал Юрий Карих, также будут изучаться.

Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

ИСТОЧНИК KP.RU

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