Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети
Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих и трагически погибла его жена, появилось в сети. Напомним, вечером 23 ноября на скользкой трассе в районе города Черемхова автомашина главы Тулуна врезалась в грузовик.
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.
На фото ДТП, в котором погибла Лариса Карих, видны все обстоятельства этой трагедии. Машина буквально впечаталась в едущий впереди транспорт и шансов спастись у женщины не было. Данные о состоянии, в котором сейчас находится сам глава многострадального города, который этим летом дважды накрывала волна наводнений, не уточняется.
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена. Саина ШИКАРОВА.
Однако достаточно много сообщений о том, что Юрий Карих сейчас в больнице. Даже если он и не пострадал, то находится в шоковом состоянии после гибели супруги.
Подробности смертельной аварии станут известны позже. Сейчас на месте аварии идут следственные действия. Фото с места ДТП, в которое попал Юрий Карих, также будут изучаться.
Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик
ИСТОЧНИК KP.RU
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