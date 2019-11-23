СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-23T20:18:21+03:00

Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом. Фото: "Инцидент Иркутск"

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745641" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих.Видео: СК России по Иркутской области

Появилось видео с места крупного ДТП, в которое вечером, 23 ноября попал мэр Тулана Юрий Карих. Напомним, авария произошла на трассе в Черемховском районе. Внедорожник 52-летнего чиновника Daewoo Winstorm, в котором он ехал вместе с женой Ларисой, врезался в грузовик. Женщина от полученных травм погибла на месте. Сам Юрий Карих, по предварительной информации, госпитализирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745636" frameborder="0"></iframe> Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

Судя по опубликованным кадрам, внедорожник мэра после удара превратился в груду искореженного металла. Кто стал виновником этого ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые работают на месте трагедии.

Напомним, что Юрий Карих был избран мэром Тулуна на новый срок 8 сентября этого года. Ну а руководит городом, который летом 2019 года дважды затопляло из-за сильнейшего наводнения, он с 2010 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU