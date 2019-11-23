Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом
Видео с места ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих.Видео: СК России по Иркутской области
Появилось видео с места крупного ДТП, в которое вечером, 23 ноября попал мэр Тулана Юрий Карих. Напомним, авария произошла на трассе в Черемховском районе. Внедорожник 52-летнего чиновника Daewoo Winstorm, в котором он ехал вместе с женой Ларисой, врезался в грузовик. Женщина от полученных травм погибла на месте. Сам Юрий Карих, по предварительной информации, госпитализирован.
Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик
Судя по опубликованным кадрам, внедорожник мэра после удара превратился в груду искореженного металла. Кто стал виновником этого ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые работают на месте трагедии.
Напомним, что Юрий Карих был избран мэром Тулуна на новый срок 8 сентября этого года. Ну а руководит городом, который летом 2019 года дважды затопляло из-за сильнейшего наводнения, он с 2010 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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