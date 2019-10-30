Число погибших во время наводнения в Иркутской области увеличилось до 26 человек

Катастрофический паводок, который двумя волнами прошел по западу Иркутской области, сибиряки запомнят надолго. Затоплено было около 11 тысяч домов, пострадали местные жители. Выяснилось, что число погибших при наводнении увеличилось до 26 человек.

- После паводка пять человек числились пропавшими без вести, было 25 погибших, - рассказывает "Комсомолке" сотрудник прокуратуры Иркутской области Ирина Щербакова. - На прошлой неделе одного из пропавших нашли - тело молодого мужчины прибило к мосту в Тайшетском районе. Таким образом, погибших теперь 26 человек, а судьба четверых человек по-прежнему остается неизвестной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723260" frameborder="0"></iframe> Ия не утихает. В Тулуне затопило участок федеральной трассы.

Напомним, сильнейшие за последние 30 лет паводки накрыли Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Черемховский и Куйтунский районы Иркутской области в конце июня. Беда коснулась сотен человек - кто лишился крыши над головой, кто потерял домашний скот, у кого-то подкачало здоровье и понадобилась помощь врачей. Сильнее всего пострадал город Тулун. После наводнения местные жители долго приходили в себя. Им выплачивали компенсации, выдавали сертификаты на новое жилье. Сибиряки сплотились, собирали для пострадавших гуманитарную помощь и, как могли, поддерживали людей из подтопленных территорий.

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