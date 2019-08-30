Настоящий офицер: рискуя жизнью, сибиряк вытащил из воды 30 человек в затопленном Тулуне

- Вода прибывает, приезжай, помоги эвакуироваться нам. Дядя 36-летнего начальника караула отдела охраны тулунского СИЗО Николай Алексеенко позвонил ему вечером, 27 июня, когда большая вода только начала подступать к Тулуну. В тот день Николай приболел, у него поднялась температура почти до 38. Обратившись в больницу, услышал от врачей, что у него подозрение на укус энцефалитного клеща. Медики хотели положить его в больницу, но Николай решил пока отлежаться дома.

- Проснулся от звонка дяди, который живет в Евдокимова, - рассказывает «КП-Иркутск» Николай. - До моего-то дома вода так и не дошла, а дядьку затопило полностью. Я соскочил с дивана, выпил таблеток, взял свою моторку и поехал к нему.

Большая вода пришла в Тулун в конце июня и началось сильнейшее за 30 лет наводнение. Фото: ГУ МЧС России

Когда лейтенант добрался до подтопленного места, выяснилось, что помощь требуется не только дяде, но и половине жителей Евдокимова, к домам которых подходила вода из вышедшей из берегов реки Ии. Некоторых к этому моменту успел доставить на берег другой доброволец, фермер Константин Хохлов.

- Мне сначала сказали, что на одной из улиц остался человек, которому не хватило места в лодке, - продолжает Николай. - Сначала сомневался, стоит ли рисковать и отправляться за ним, но все же поплыл. На улице уже темнело, стоял туман, течение сильнейшее.

«Лодку крутило течением, заблудился»

Попав в затопленную окраину села, у Николая зазвонил телефон. Он заглушил мотор, чтобы поговорить, но связь оборвалась. И в этот момент услышал из леса, который также уже был в воде, крики. Мужчина начал прислушиваться, но из-за шума течения не понял, откуда идет звук, и тут в сумерках он увидел тусклый свет фонарика из леса. Оказалось, это светил один из выживших с перевернувшейся лодки. Той самой, в которой погибли ребенок и его дедушка.

- Оказалось, они вшестером сели в лодку и пытались спастись, - говорит Николай. - Но лодка перевернулись. Четверо спаслись, а двое утонули. Мать ребенка из последних сил держалась за дерево. Я кое-как разогнул ее руки, потому что она уже застывала, и все шептала: «Не отпускай меня, не отпускай». Остальные забрались на хлам, бревна и стояли почти по шею в воде. В общем, поднял их к себе на борт и с трудом вернулся обратно на сушу. Лодку крутило из-за течения, я заблудился. Выбрался только, заметив линию ЛЭП, по ней и ориентировался.

Так выглядел Тулун в первые дни паводка. Фото: ГУ МЧС России

Оставив пострадавших и обмороженных людей на берегу, Николай поплыл на центральные улицы Евдокимова, дома на которых были в воде, хозяева сидели и ждали помощи на крышах. Чтобы попасть в некоторые дворы, Николаю, как в боевике, приходилось идти на таран и на скорости выбивать ворота, которые из-за воды не открывались. Несмотря на все трудности и почти полную темень, гуфсиновец за 8 рейсов перевез в безопасное место более 30 человек, среди которых пенсионеры, дети и инвалиды.

- Единственное, о чем жалею, что не удалось спасти того самого ребенка, - говорит Николай. - Всю ночь он не выходил у меня из головы, а утром отправился обратно в то место, чтобы попробовать найти его. Но что там найдешь, вода поднялась еще больше, деревья вырвало с корнем, вокруг мусор, доски. Я даже подплыть не смог…

Смытые течением дома прибило к этому мосту через реку Ия. Фото: ГУ МЧС России

В суматохе не заметил, что поднялась температура

На следующее утро в Евдокимова уже вовсю работали спасатели, которые приехали ночью. Николай показал им улицы, где еще могут быть люди, и отправился на работу. То, что всю ночь у него была температура, он в суматохе даже не почувствовал.

Неравнодушие и смелость Константина Хохлова и Николая Алексеенко незамеченными не остались. Сибиряки получили награду, благодаря которой их имена узнала вся страна. Они вошли в число 9 жителей Иркутской области, которых Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших». Указ уже подписан.

Такой же награды, как и Константин, удостоилась врач Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова, которая по печной трубе в затопленной больнице спасла 73 жителя Тофаларии, гендиректор ООО «Московский тракт» Олег Леонов, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Артем Мингазов, слесарь сервисного локомотивного депо «Нижнеудинское» Александр Смолягин, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нижнеудинской районной больницы Наталья Торгольская, а также индивидуальные предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов.

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