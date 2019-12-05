Скворечник для кота: жители Байкальска построили домик для бездомных питомцев

Бездомным животным зимой - беда. Хорошо, если заберут с улицы домой или в приют. А так - ютятся где придется. И вот в Байкальске местные жители придумали, как помочь уличным кошкам, если нет возможности взять их к себе в квартиру. Сибиряки построили для них домик! Красивый, деревянный, этакая маленькая избушечка со ставнями. Повесили на дерево - получился миленький скворечник, только для четвероногих. Чтобы наверх было удобно забраться, построили даже мини-лесенку.

Сами жители города в восторге от этого домика. Того, кто его смастерил, хвалят наперебой:

- Молодец! Побольше бы таких неравнодушных людей, ведь зачастую по вине людей животные оказываются на улице, - пишут в комментариях к фотографии домика, размещенной в группе "Типичный Байкальск" в соцсетях.

Один из милых пушистиков уже облюбовал новое жилье, говорят, забегал посидеть. Теперь сибиряки обсуждают, как создать в этом "скворечнике" уют для котов.

- Набросать вкусняшек! И сена туда, чтоб тепло было. Там три котенка бездомных, - говорят местные.

А еще рассуждают, что было бы неплохо построить несколько таких избушек для уличных кошек. Будет, где хвостатым зимовать!

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