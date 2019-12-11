2019-12-11T12:50:26+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске состоится, несмотря на запрет ВАДА

В этом уверен руководитель дирекции по проведению чемпионата мира 2020 в Иркутске Владимир Матиенко
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
2 февраля 2014 года. Иркутск. Стадион «Труд». Только что сборная России стала чемпионом мира, обыграв Швецию.2 февраля 2014 года. Иркутск. Стадион «Труд». Только что сборная России стала чемпионом мира, обыграв Швецию.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

После того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, а также запретил нашей стране проводить и подавать заявки на проведение этих соревнований, главный вопрос, который возник у иркутских болельщиков – не отберут ли у Иркутска чемпионат мира 2020 по хоккею с мячом?

Сразу после санкций ВАДА, затруднились ответить на этот вопрос и в федерации хоккея с мячом России. Однако, все сомнения на этот счет развеял руководитель дирекции по проведению мирового форума 2020 Владимир Матиенко.

- Со 100-процентной уверенностью могу сказать, что чемпионат мира 2020 пройдет в Иркутске, - отвечает корреспонденту «КП-Иркутск» Владимир Матиенко. - Я связался с руководителями международной федерации бенди из Швеции. Они рассказали, что в письме ВАДА есть пункт, в котором четко прописано, что если международное соревнование проводится в России в ближайшее время, и нет технической возможности его отменить или перенести в другую страну, то турнир проходит в России. Мы как раз попадаем под этот пункт. Ведь многие сборные уже купили билеты в наш город, забронировали гостиницы. У нас потрачены серьезные деньги на организацию. Так что никто у нас турнир не заберет.

Добавим, что свое участие в чемпионате мира 2020 в Иркутске уже подтвердили все восемь команд группы А. Помимо России, в нее входят сборные Швеции, Финляндии, Германии, Казахстана, Эстонии, Норвегии, и США, Финляндии и Швеции. Именно эти сборные поспорят за звание сильнейшей с 29 марта по 5 апреля 2020 года.

Кроме того, к нам приедут команды из группы В, которые сразятся между собой с 1 по 6 марта. Это хоккеисты из Нидерландов, Венгрии, Словакии, Украины, Сомали, Великобритании, Японии, Латвии, Чехии, Швейцарии, Монголии. Не исключено, что в этой группе прибавится еще две команды.

Специально к мировому форуму, в Иркутске усиленными темпами достраивают крытый ледовый дворец «Байкал». Он должен распахнуть свои двери в начале марта следующего года. Кроме того, в новой арене, перед Олимпиадой 2022 в Пекине уже изъявили желание готовиться российские конькобежцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»: стрелок Артем Черноусов о решении ВАДА отстранить Россию от соревнований (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: В начале года чемпиону предстоит схватка с «Коброй»
В апреле 2020 года Энтони Джошуа предстоит отстаивать свой недавно обретённый титул чемпиона по версии IBF в тяжёлом весе. Соперником англичанина станет болгарский боксёр Кубрат Пулев
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Министр спорта Павел Колобков: Почему сворованную базу данных Родченкова ВАДА считает аутентичной?
Министр спорта Павел Колобков дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал решение ВАДА об отстранении России на четыре года от Олимпиад и вообще большого спорта. И дал понять, что считает шансы на успешное разбирательство в суд высокими
Спортивный юрист: «Вернуть гимн и флаг России через CAS не удастся»
Спортивный юрист Айнур Нуриев в разговоре с корреспондентами Радио "Комсомольская правда" невысоко оценил шансы оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитраже по отстранию России от Олимпийских игр и чемпионатов мира. По его мнению, максимум, что удастся –
Новости 24
Движение по улице Сударева в Иркутске перекрыто с 11 до 31 декабря
Церковь помогла открыть бесплатный медкабинет для бездомных в Иркутске
Штраф 2,3 миллиона рублей: иркутянин заплатил за мошенничество с угоном автомобилей
Поздравляем с днем рождения Александра Викторовича Душина, главу Усть-Кута
Школьников из Бурятии пытались накормить просроченными продуктами
Водителя спас квадроцикл: сибиряк провалился под лед Иркутского водохранилища
Ушла в школу и пропала: в Улан-Удэ исчезла 14-летняя девочка с татуировкой сердца на запястье
Эксперты: падения на гололеде и катания с горок - основные причины травм в Новый год
Строительные гиганты просят правительство отказать малому бизнесу в контрактах на ремонт дорог
Пьяный водитель «Хонды» с грудным ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Ангарске
Центр хирургии новорожденных в Иркутске получил новейшее оборудование при помощи ИНК
Повержен один из лидеров ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «СКА-Неву» в Санкт-Петербурге
Более 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской области
Электричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетях
Константин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды»
Трое в больнице: грузовик и микроавтобус столкнулись в Качугском районе Иркутской области