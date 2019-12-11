Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске состоится, несмотря на запрет ВАДА

После того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, а также запретил нашей стране проводить и подавать заявки на проведение этих соревнований, главный вопрос, который возник у иркутских болельщиков – не отберут ли у Иркутска чемпионат мира 2020 по хоккею с мячом?

Сразу после санкций ВАДА, затруднились ответить на этот вопрос и в федерации хоккея с мячом России. Однако, все сомнения на этот счет развеял руководитель дирекции по проведению мирового форума 2020 Владимир Матиенко.

- Со 100-процентной уверенностью могу сказать, что чемпионат мира 2020 пройдет в Иркутске, - отвечает корреспонденту «КП-Иркутск» Владимир Матиенко. - Я связался с руководителями международной федерации бенди из Швеции. Они рассказали, что в письме ВАДА есть пункт, в котором четко прописано, что если международное соревнование проводится в России в ближайшее время, и нет технической возможности его отменить или перенести в другую страну, то турнир проходит в России. Мы как раз попадаем под этот пункт. Ведь многие сборные уже купили билеты в наш город, забронировали гостиницы. У нас потрачены серьезные деньги на организацию. Так что никто у нас турнир не заберет.

Добавим, что свое участие в чемпионате мира 2020 в Иркутске уже подтвердили все восемь команд группы А. Помимо России, в нее входят сборные Швеции, Финляндии, Германии, Казахстана, Эстонии, Норвегии, и США, Финляндии и Швеции. Именно эти сборные поспорят за звание сильнейшей с 29 марта по 5 апреля 2020 года.

Кроме того, к нам приедут команды из группы В, которые сразятся между собой с 1 по 6 марта. Это хоккеисты из Нидерландов, Венгрии, Словакии, Украины, Сомали, Великобритании, Японии, Латвии, Чехии, Швейцарии, Монголии. Не исключено, что в этой группе прибавится еще две команды.

Специально к мировому форуму, в Иркутске усиленными темпами достраивают крытый ледовый дворец «Байкал». Он должен распахнуть свои двери в начале марта следующего года. Кроме того, в новой арене, перед Олимпиадой 2022 в Пекине уже изъявили желание готовиться российские конькобежцы.

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