Олимпиада 2020 в Токио: девять спортсменов из Иркутской области стали кандидатами на участие в Играх

За 7 месяцев до зажжения огня летней Олимпиады 2020 в Токио, стали известны фамилии спортсменов из Иркутской области, которые могут отправиться на Игры от Иркутской области. Итак, возможно, на главных стартах четырехлетия мы будем болеть сразу за 9 сибиряков. В основной состав олимпийской сборной России кандидатами стали дзюдоистки Ирина Долгова и Алеся Кузнецова, боксер Сергей Ярулин, стрелок Артем Черноусов, тхэквондист Роман Кузнецов, легкоатлетка Ангелина Жук-Краснова, а также бронзовый призер прошлой Олимпиады в спортивной борьбе Екатерина Букина.

Но и это еще не все. В резерв основного состава от нашего региона попали легкоатлетка Алена Лутковская и пловчиха Наталья Можина. Кто из них основных спортсменов и запасных, точно получит путевку в Японию, станет известно позднее.

- Окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио будет утверждаться в 2020 году, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Екатерина Букина с бронзовой медалью прошлой Олимпиады в Рио.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Напомним, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года отстранил Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. А это значит, что наши спортсмены, скорее всего, не смогут участвовать в летней Олимпиаде 2020 в Токио, и в зимних Играх 2022 в Пекине под российским флагом. Впрочем, некоторые из иркутских атлетов готовы выступать под нейтральным.

- Я готов поехать на Игры под нейтральным флагом, - рассказывал «КП-Иркутск» стрелок Артем Черноусов. – Не вижу в этом ничего плохого. Зря я что ли тренировался! В любом случае, на Олимпиаде все будут знать, что я русский спортсмен и выступаю за свою страну. А флаг вообще не важен. Готов ли выступать за другую страну? Вот это вряд ли!

Добавим, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Стрелок Артем Черноусов имеет отличные шансы на выступление в Токио.

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