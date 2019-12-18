Погода на январь 2020 в Иркутске: в город придут морозы до -35 градусов

Зима нынче балует иркутян. Суровых морозов пока не было, самые закаленные сибиряки до сих пор гуляют без шапок и теплых шарфов (и, кстати, зря – в городе уже «гуляет» грипп!) Но это пока на улице снежная сказка. Как шутят сами синоптики,прогноз погоды на январь 2020 в Иркутске вряд ли вас удивит. В первый месяц года в Иркутске все-таки грянут холода до -30…-35 градусов. Небо будет пасмурное, изредка снегопады. Брр… А что синоптики прогнозируют в соседних городах – Ангарске, Шелехове, Черемхове, Нижнеудинске, Тулуне и других?

- Ночью в западных и южных районах будет прохладно, -21…-26 градусов, днем -11…-16, - такова ожидаемая погода на январь 2020 в Иркутске, - рассказывает «Комсомолке» заместитель начальника Гидрометцентра Иркутской области Юлия Янькова. - К середине января сибиряков порадуют теплые денечки, когда столбик термометра покажет всего -8…-13 градусов. А вот к концу месяца ночью подморозит до -25…-35 градусов, днем до -20…-25.

Хотя такая погода на январь 2020 в Иркутске нас вряд ли напугает. Вот если минус 45 ударит, тогда другое дело.

Уж кому-кому, а жителям северных городов, Братска, Усть-Кута, Усть-Илимска к морозам не привыкать. В первый месяц 2020 года ночью будет -30…-35 градусов, днем -23…-28. Ну а как в Сибири, да без стужи? Особенно в Крещение. Да и к концу месяца температура упадет - до -40…-45 ночью, до -27…-32 днем. Но такой погодой местных не запугаешь. Взрослые и дети закутываются потеплее, да бегом на каток или ледяные горки!

- Это обычная погода на январь в Иркутске и Приангарье, аномальных температур и снегопадов в начале 2020 года не предвидится, - успокаивает Юлия Янькова.

Однако, пока синоптики составили лишь предварительный прогноз. Небесная канцелярия в любой момент может все «переиграть». Так что будем готовы и к теплу, и к заморозкам.