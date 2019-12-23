Назад в СССР: в советские годы на два рубля можно было пообедать в иркутском ресторане

Советские люди на такси в булочную не ездили и в рестораны часто не ходили. Хотя позволить себе это могли все - в шикарных по тогдашним меркам заведениях за соседними столиками могли оказаться партработник и сантехник, заведующая универмагом и крановщица. Попасть туда, конечно, было сложно.

Но! Стоило подмаслить швейцара, и свободный уголок появлялся как по волшебству. Сумма взятки - от 1 до 3 рублей. Мы решили вспомнить, чем кормили там советских людей и сравнить с нашим временем…

Иркутск, аэропорт. 1971 год

Названия блюд в меню – просты и понятны каждому советскому человеку: щи, суп, грудинка с гарниром, курица жареная, яйца под майонезом. А также – почки жареные, котлеты «Пожарские», баранина жареная, хек отварной. Ммм, вкусно. И очень разнообразно, между прочим. Одних супов сколько! Тогда полагалось готовить вкусную и здоровую пищу. И еще как! (смотрите меню ресторана иркутского аэропорта здесь).Помните фильм "Бриллиантовая рука"? Ну, акккурат перед тем как Сеня Голубков выйдет на сцену с песней про зайцев?

Стоп-кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Гена: Давай выпьем.

Сеня: Нет. Не буду больше.

Гена: А под дичь?

Сеня: Под дичь буду.

Гена: Федя!!! Дичь!!!

И все смеялись. Натурально! А почему? А потому что бывала дичь в ресторане. А вот дорого или нет? Вот, скажем, сидишь ты в аэропорту в ожидании рейса на Москву, тогда летали много и часто. Надо пообедать. Скромно, без запросов. Итак, берем: суп-лапшу с курицей, яичницу из трех яиц, салат закусочный, сырники, кофе. И с собой – бутерброд. В советские годы в Иркутске за колбасой из бумаги были километровые очереди. Поэтому бутерброды чаще были с мясом. У нас в меню - с окороком воронежским (нынче ему, пожалуй, будет соответствовать сэндвич с ветчиной). Пожалуй, все. Можно еще взять кусочек колбасы любительской за 22 копейки (60 граммов), но это дороговато. Обойдемся.

Фото: Наталья ВИБЕ

Считаем. В 1971-ом году за такой достаточно сытный обед рядовому пассажиру в аэропорту пришлось бы заплатить 2 рубля 57 копеек. Это – при том, что мы не рассматривали вариант комплексного обеда (по-нашему – бизнес-ланча), который на рубль дешевле. Вообще же, средний чек тогда был 5 рублей в хорошем ресторане города вместе со спиртным, между прочим.

Иркутск, аэропорт, 2019 год.

Цена того же набора блюд в кафе аэропорта – 949 рублей. Ну, еще бы! Только чашка кофе с сахаром стоит сотню, а элементарный сэндвич 200… В ресторан мы не пошли – там цены еще выше, а выбор не очень большой. Не советские годы, туда сейчас только перекусить перед полетом заходят.

-Интересно, сколько можно было купить бутербродов тогда и сейчас, коротая время до рейса в аэропорту Иркутска? Нет, ну вот если на всю зарплату…Присаживаемся там же, в заведении, за столик. И размышляем, попивая горячий, но не очень вкусный кофе:

Хотя, стоп. Чего рассуждать-то, если можно просто взять и сравнить? И все станет понятно. Та-а-кс, что мы имеем? В 1971-ом году средняя зарплата в СССР была 125 рублей 60 копеек. Сейчас статистика выдает 32,5 тысячи. Ну, допустим.

Опа! Однако, хорошо жил рядовой советский человек! На его зарплату можно было в ресторане аэропорта купить 897 бутербродов с натуральным мясом, согласно прейскуранту – окороком воронежским. А на нашу – только 162,5 тех, что с ветчиной…

Не зря, конечно, голодные пассажиры в желании откушать чего повкуснее и подешевле, разыскивают в округе бурятские позные. Там и повкуснее, и подешевле. Одна поза (она же – бууза, она же – манты для тех, кто на Байкале никогда не бывал) обойдется в 37 рублей, а три штуки этой вкуснейшей национальной еды – всего 120. Да майонез, чтоб повкуснее, да тот же кофе или чай. Заказывают и бухулер – по-русски суп с бараниной – за 120-160.

Считаем. Удалось уложиться в 300 рублей.

P.S. К слову, если пересчитать нынешнюю зарплату в буузы по 37 рублей, то получится аж 878 штук! Практически как откушав бутербродов с мясом в советские годы!

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Из воспоминаний иркутян о 70-х (пользователь arpitt):

«Иркутская обл. пос. Залари. Столовая "Совхозная" на 35 копеек: суп, второе (очень большая порция), чай (сахар стоял в вазочках на столах), хлеб (стоял в хлебницах на столах), булочка. Если берешь пирожное, то выходило дороже, оно стоило 20-22 коп. Четверг мы не любили - потому что рыба в меню. В основном это хек и минтай был.

Иркутск, столовая ИГМЗ (Иркутский Городской Молочный Завод). Обед стоил не более 40 копеек, чуть дороже сельского был, так как обычно бралось двойное второе (порции чуть поменьше были), сахар и хлеб не лимитировались.»

СПРАВКА "КП"

В среднем поход в ресторан обходился в 5 рублей на человека.

Днем в ресторане можно было пообедать. Комплексный обед стоил от 1,5 рублей.

Рестораны работали до 11 часов вечера. Банкет в ресторане был доступен практически каждому, затраты на большую компанию составляли 100 - 150 рублей.