Шесть человек в больнице: этой ночью горели общежития лесозаготовителей в Иркутской области

350 кв.метров в огне. Так этой ночью выглядели два общежития лесозаготовительного предприятия в поселке Залари Иркутской области. Самое опасное, что пламя вспыхнуло посреди ночи, когда все работники уже легли спать.

- Сообщение о пожаре дежурному поступило в ночь на 35 декабря в 03.41, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. – Сразу на место выехали четыре автоцистерны и 15 пожарных.

Здания были сделаны из дерева, поэтому пожар быстро распространялся. Когда пожарные прибыли на место, два здания – одноэтажное и двухэтажное - были объяты огнем. К 04.47 часам утра пламя удалось «взять в кольцо».

- В результате пожара пострадали шестеро взрослых, - отмечают спасатели. – Все они на данный момент госпитализированы.

Работы по тушению продолжается, идет проливка здания. Причины пожара и нанесенный им ущерб еще предстоит выяснить.

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