Амазонка или Терминатор: реальные фото и факты о силачке из Сибири, которые вы вряд ли знали
Это, наверное, правда. Нет, это точно правда, но сейчас в нее трудно поверить. Когда-то, лет в 12 эта невероятная силачка, которая называет себя Амазонка или Мася, была хрупкой девочкой Наташей. Наташа Трухина жила в Чите, про которую Пушкин советовал декабристам «во глубине сибирских руд храните гордое терпенье». В семье совсем обычной. Пока, в 14 лет,папа не привел ее в тренажерный зал. Так началось восхождение железной леди. В прямом смысле. Уже в 16 она выигрывает соревнования по пауэрлифтингу в родном Забайкалье.
Вскоре это становится ее профессией и смыслом жизни. Наталия рекордсменка в жиме штанги лежа, мастер спорта по становой тяге ( слово-то какое, ого!), бодибилдерша и мастер спорта по армлифтингу. Девушка с телом Терминатора и душой Амазонки вполне счастлива.
У нее есть все. Любимое занятие. Семья. Муж Влад летает вместе с ней на все соревнования. Огромная популярность. Наталью приглашают на самые разные шоу, так что пара очень много путешествует. Вчера они удивляли поклонников в Париже, сегодня заглянули в Большой театр ( Наталья играет там в эпизодической роли дамы легкого поведения), потом полетели в Токио, где и встретили Новый 2020 год.
В Инстаграме на нее подписаны сотни тысяч подписчиков. Они с трепетом следят за жизнью сибирячки, которая стала настоящей звездой. А ведь все, как водится, могло быть иначе...
Шесть фактов об Амазонке, которые вы не знали.
О семье
Мама и папа Натальи Трухиной врачи. И бабушка, и дедушка.Династия медиков.
-Сначала, конечно, были против пауэрлифтинга. Они-то отдавали девочку на бальные танцы. Но когда в 16 лет она выиграла первые соревнования по бодибилдингу, родители приняли увлечение. Теперь смотрят все мои соревнования, болеют.
О физкультуре
- С детства была одной из лучших по физкультуре. Много занималась бальными танцами, немножко - рукопашным армейским боем. Нравились силовые и боевые виды спорта. В 14 лет стала заниматься серьезно. И увидела эффект: пресс, очертания мускулов. Понравилось.
О допинге
- Профессиональный спорт - он без стероидов в принципе невозможен. Допинговые скандалы бывают даже в олимпийских видах спорта. Во всем должна быть мера. Существует система: вход, выход, очистка организма потом. И минимальные дозировки. Но если организм плохо реагирует, нужно выбрать другой вид спорта, не мучить себя.
О муже
С Владиславом Кузнецовым, мужем, Наталья познакомилась по интернету. Бизнесмен. Тоже в этом виде спорта.
-Первым написал Влад. Сначала стали друзьями. Постепенно это переросло в близкие отношения. Он очень помогает на тренировках. На все соревнования летаем вместе.
О диете
-Я не придерживаюсь строгой диеты, если не готовлюсь к соревнованиям. Тогда будут в основном белки. Но могу и в «Макдоналдс» сходить, и пиццу, и конфеты.
- Самое главное заблуждение у девушек - они перестают есть вообще. Или перестают есть после шести. Этого делать не стоит. Жировая ткань будет сопротивляться - она уходит в последнюю очередь. Ешьте малыми порциями - часто и понемногу. Каждые три часа.
О том, как увеличить грудь
- Самое большое заблуждение, что спортом можно увеличить грудь. Когда вы смотрите на профессиональную бодибилдершу - если у нее большая грудь, это имплантаты. Грудь пятого размера накачать нереально. Моя грудь тоже не от спорта. ( Подробнее об этом и о Наталье Трухиной >>>)
СПРАВКА «КП»
Наталья ТРУХИНА родилась и выросла в Чите, переехала с родителями в Москву, в 2013 году окончила Московскую академию физической культуры и спорта. Муж - Владислав Кузнецов, мастер спорта по вольной борьбе, бизнесмен.
Достижения:
чемпионка мира, Европы и Евразии по жиму лежа и становой тяге;
обладательница пяти мировых рекордов;
выполнила норматив «Элита» (категория выше мастера спорта международного класса);
чемпионка мира, России и Евразии по армлифтингу.
Результаты:
Жим лежа - 165 кг.
Приседания со штангой - 280 кг.
Становая тяга - 240 кг.
ОЦЕНИ!
Возраст - 28 лет
Вес - 85 - 92 кг
Рост - 168 см
Объем бицепса - 47 см
Объем бедра - 72 см
Объем талии - 76 см
ИСТОЧНИК KP.RU