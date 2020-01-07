2020-01-07T15:37:28+03:00
Общество

Амазонка или Терминатор: реальные фото и факты о силачке из Сибири, которые вы вряд ли знали

Наталья Трухина не скрывает своих бицепсов и, несмотря на них, выглядит настоящей красавицей и даже играет в Большом театре [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Скромная девушка из сибирской глубинки стала неотразимой Амазонкой. Фото: Инстаграм Натальи Кузнецовой. https://www.instagram.com/nataliya.amazonka/Скромная девушка из сибирской глубинки стала неотразимой Амазонкой. Фото: Инстаграм Натальи Кузнецовой. https://www.instagram.com/nataliya.amazonka/
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Это, наверное, правда. Нет, это точно правда, но сейчас в нее трудно поверить. Когда-то, лет в 12 эта невероятная силачка, которая называет себя Амазонка или Мася, была хрупкой девочкой Наташей. Наташа Трухина жила в Чите, про которую Пушкин советовал декабристам «во глубине сибирских руд храните гордое терпенье». В семье совсем обычной. Пока, в 14 лет,папа не привел ее в тренажерный зал. Так началось восхождение железной леди. В прямом смысле. Уже в 16 она выигрывает соревнования по пауэрлифтингу в родном Забайкалье.

Вскоре это становится ее профессией и смыслом жизни. Наталия рекордсменка в жиме штанги лежа, мастер спорта по становой тяге ( слово-то какое, ого!), бодибилдерша и мастер спорта по армлифтингу. Девушка с телом Терминатора и душой Амазонки вполне счастлива.

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Амазонка на Радужном мосту. Какая сила. И грация.
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nataliya.amazonkanataliya.amazonka
Амазонка с мужем в Токио
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У нее есть все. Любимое занятие. Семья. Муж Влад летает вместе с ней на все соревнования. Огромная популярность. Наталью приглашают на самые разные шоу, так что пара очень много путешествует. Вчера они удивляли поклонников в Париже, сегодня заглянули в Большой театр ( Наталья играет там в эпизодической роли дамы легкого поведения), потом полетели в Токио, где и встретили Новый 2020 год.

В Инстаграме на нее подписаны сотни тысяч подписчиков. Они с трепетом следят за жизнью сибирячки, которая стала настоящей звездой. А ведь все, как водится, могло быть иначе...

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Амазонка возле елочки.
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Шесть фактов об Амазонке, которые вы не знали.

О семье

Мама и папа Натальи Трухиной врачи. И бабушка, и дедушка.Династия медиков.

-Сначала, конечно, были против пауэрлифтинга. Они-то отдавали девочку на бальные танцы. Но когда в 16 лет она выиграла первые соревнования по бодибилдингу, родители приняли увлечение. Теперь смотрят все мои соревнования, болеют.

О физкультуре

- С детства была одной из лучших по физкультуре. Много занималась бальными танцами, немножко - рукопашным армейским боем. Нравились силовые и боевые виды спорта. В 14 лет стала заниматься серьезно. И увидела эффект: пресс, очертания мускулов. Понравилось.

О допинге

nataliya.amazonkanataliya.amazonka
Амазонка или Терминатор
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- Профессиональный спорт - он без стероидов в принципе невозможен. Допинговые скандалы бывают даже в олимпийских видах спорта. Во всем должна быть мера. Существует система: вход, выход, очистка организма потом. И минимальные дозировки. Но если организм плохо реагирует, нужно выбрать другой вид спорта, не мучить себя.

О муже

С Владиславом Кузнецовым, мужем, Наталья познакомилась по интернету. Бизнесмен. Тоже в этом виде спорта.

-Первым написал Влад. Сначала стали друзьями. Постепенно это переросло в близкие отношения. Он очень помогает на тренировках. На все соревнования летаем вместе.

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Муж носит Амазонку на руках
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О диете

-Я не придерживаюсь строгой диеты, если не готовлюсь к соревнованиям. Тогда будут в основном белки. Но могу и в «Макдоналдс» сходить, и пиццу, и конфеты.

- Самое главное заблуждение у девушек - они перестают есть вообще. Или перестают есть после шести. Этого делать не стоит. Жировая ткань будет сопротивляться - она уходит в последнюю очередь. Ешьте малыми порциями - часто и понемногу. Каждые три часа.

О том, как увеличить грудь

nataliya.amazonkanataliya.amazonka
Амазонка: хорошего всем отдыха
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- Самое большое заблуждение, что спортом можно увеличить грудь. Когда вы смотрите на профессиональную бодибилдершу - если у нее большая грудь, это имплантаты. Грудь пятого размера накачать нереально. Моя грудь тоже не от спорта. ( Подробнее об этом и о Наталье Трухиной >>>)

СПРАВКА «КП»

nataliya.amazonkanataliya.amazonka
Амазонка: Упражнениями грудь не увеличишь! Делать надо
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Наталья ТРУХИНА родилась и выросла в Чите, переехала с родителями в Москву, в 2013 году окончила Московскую академию физической культуры и спорта. Муж - Владислав Кузнецов, мастер спорта по вольной борьбе, бизнесмен.

Достижения:

чемпионка мира, Европы и Евразии по жиму лежа и становой тяге;

обладательница пяти мировых рекордов;

выполнила норматив «Элита» (категория выше мастера спорта международного класса);

чемпионка мира, России и Евразии по армлифтингу.

Результаты:

Жим лежа - 165 кг.

Приседания со штангой - 280 кг.

Становая тяга - 240 кг.

ОЦЕНИ!

Возраст - 28 лет

Вес - 85 - 92 кг

Рост - 168 см

Объем бицепса - 47 см

Объем бедра - 72 см

Объем талии - 76 см

ИСТОЧНИК KP.RU

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