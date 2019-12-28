Пираты, принцессы и снежинки: как наряжают детей на новогодние утренники в Иркутске

Предновогодние утренники в школах и детских садах Иркутской области в самом разгаре, что можно заметить и по огромному количеству предложений купить карнавальный костюм для ребенка на популярных сайтах бесплатных объявлений. Так аналитики ресурса "Авито" проанализировали каждое из них, и составили рейтинг самых популярных праздничных костюмов для детей в нашем городе.

- В этом году большинство детей из Иркутска хотели бы быть пиратами на новогоднем утреннике, - сообщается в исследовании. - Костюмы морских волков впервые обогнали наряд, который ранее был самым популярным в нашей стране - снежинку, сместив ее на вторую строчку.

Лишь немного уступает снежинке костюм принцессы - все-таки количество маленьких девочек, которые представляют себя в роли Золушки или Рапунцель, уж точно никогда не уменьшится. Кстати, именно такой новогодний наряд предпочитают большинство детей в России - он был самым популярным в 14 из 23 городов, в которых проводилось исследование. В масштабах страны пират занимает вторую строчку - его выбрали малыши из 7 городов, а снежинка и вовсе смещается на третье место - в таком наряде встречать Деда Мороза предпочли только дети из Ульяновска и Уфы.

Если говорить о том, сколько придется заплатить за карнавальный костюм для празднования Нового года, то в этом году их стоимость повысилась в среднем на 30 процентов. Дешевле всего жителям Иркутска обойдется наряд могучего супергероя. За то, чтобы на один вечер ваш малыш превратился в Бэтмэна или Капитана Америку, придется заплатить в среднем 608 рублей. Немного дороже обойдется костюм сказочной феи для девочки - 648 рублей. А вот самыми дорогими оказались образы серого волка (2527 рублей) и краснокожего индейца (2146 рублей).