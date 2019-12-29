Назад в СССР: Как праздновали Новый год в советские годы и дореволюционной России

Новый год для нас - это не просто точка отсчета, это особое состояние души, приподнятое в ожидании праздника и наполненное традициями и ностальгией. Общее застолье, елка, игрушки, гирлянды и салат оливье. Кажется, так было всегда… Между тем вы не совсем правы. Вспомним, как в Иркутске его праздновали раньше.

XIX век

Елки

В Иркутске традиция наряжать елку на праздник появилась во второй половине XIX века. На Рождество, 25 декабря (по старому стилю), на хвойной макушке - ангел, покупной или самодельный.

Застолье

На столе горожан уже есть традиционный оливье - обычный, кстати, салат, хотя и с рябчиком.

Салат оливье

Классический рецепт, таким оливье потчевали в ресторанах: 0,5 тушки рябчика; 2 картофелины; 1 огурец; 3 - 4 листа салата; 1,5 ст. ложки провансаля; 3 раковых шейки; 0,4 стакана ланспика; 1 чайная ложка капорцев; 3 - 5 оливок.

Нынче раковые шейки вполне можно заменить креветками, капорцы (каперсы) - маринованными корнишонами, а ланспик - это желе из мясного бульона.

1909 год

Елки

Рождество 25 декабря - по-прежнему главный праздник года. Гулянья и елки идут еще несколько дней.

«На елке 29 декабря, устроенные родительским комитетом в пользу мужской гимназии, разрешены танцы и игры». А в кинотеатрах перед сеансом 26 и 27 декабря объявлено: «кроме картин-новинок после каждого сеанса выступают артисты.

Застолье

Гуляют широко. На иркутском базаре есть все для Нового года - и рыба всех сортов, и дичь, и мясные туши, и привезенные из-за границы фрукты. На столе горожан - пироги с разными начинками: обязательно рыбный (эта традиция актуальна до сих пор), мясной, с картошкой и капустой, сладкие пирожки, булочки, шанежки. На столе были рыба и мясо в разных видах - вареное, копченое, жареное, и обязательно холодец.

А в магазинах… «Шампанское лучших заграничных марок: Клико верне, Луи редер белый ярлык, Мазель кабинет, Шарль Гейдзин, Карт Бланш - 4,50 - 5,65 руб. Русское разных марок от 1,25 руб. и дороже. В магазине И.А. Люблинского» - такие объявления появляются в огромном количестве перед Рождеством.

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1916 год

Елки

Война с Германией - не повод отказаться от елки.

«В залах I Общественного собрания Иркутска - Елка. Программа праздника:

1. «Рождественская сказка» в исполнении детей с живыми картинками:

а) Волшебница Зима, ее спутники: Мороз, Северный Ветер, Метель, снеговики и их превращение солнечными лучами в облачко;

б) Снежная Королева в сопровождении пажа, крошек-снежинок и ледяных сосулек;

с) Рождественская песнь Королевы, хор снежинок, балет.

2. Ледяное царство. Дед Мороз с живыми игрушками (аэроплан, барабан, волчок). Детский хор приветствует Деда Мороза. Сказка Мороза о ледяном царстве.

3. Раздача рождественских звезд всем детям. Торжественное шествие к Елке под цветным электрическим шатром.

4. Игры вокруг Елки.

5. Детям будут розданы конфеты по билетам».

Застолье

В домах обычных горожан застолье куда более скромное, чем в 1909 году. В городе в связи с войной введены ограничения в торговле, которые снимаются только перед Рождеством. И все-таки на праздничном обеде есть все, что положено, и салат оливье в том числе.

1920-е годы

Елки

Рождество - это больше не праздник, так как объявлено, что Бога нет. А значит, нет и елок. 1920 год, обычное объявление в газете «Власть труда»: «25 декабря собираются коммунисты, студенты, члены кварткомов и месткомов. Явка обязательна. 26 декабря в 8 часов утра начинаются воскресники».

Да, с 1918 года страна перешла на новый календарь, но многие еще празднуют по-старому! Людей решено было чем-то занять, отвлечь. Оригинально, но действенно. А потом отменили выходные, которые приходились на эту дату.

С 1929 по 1935 год, елка под строжайшим запретом. Патрули «безбожников» ходят по городу - нет ли где в окнах свечек, не празднуют ли Рождество. Со всеми вытекающими, кара могла быть очень суровой.

Застолье

Голодные годы. Застолья предельно скромные.

1 января 1940 год.

1936 - 1941 годы

Елки

В 1936-м решено отмечать Новый год. На праздник ставили елку, наряжали самодельными игрушками. Плоские изображения рыбок, птичек и лисичек из двух кусочков картона, соединенных между собой, с небольшой выпуклостью посередине. Покрытые блестящей фольгой, эти фигурки отражали пламя елочных свечей.

Потом появились Дед Мороз и Снегурочка. Дети пели песенку «Маленькой елочке холодно зимой», но не знали, что в ней есть религиозное содержание. Пионеры даже не догадывались, что раньше елку ставили на Рождество.

В газете «За здоровую смену», которая вышла в Иркутске 1 января 1940 года, - физкультурник Дед Мороз держит на руках спортивного пионера, и снимки школьных отличников: Жора Мазуров, Леля Дубровина, Зоя Переверзева, Аня Апончукова, Неля Харькова.

Застолье

Праздник есть праздник, на стол ставили все, что было: мороженую клюкву и бруснику, соленые грузди и огурцы, салат из черемши и квашеную капусту. Все из собственных запасов. Из спиртного - самые разные настойки, медовуха.

1941 - 1945 годы

Елки

Новый год никто не отменял. Его встречали с надеждой на победу и праздновали, как могли.

За праздничной елкой жители центра города ехали с санками к Красным казармам. А те, кто жил на левом берегу Ангары, рубили их в лесу, на месте нынешнего Академгородка. Украшали довоенными игрушками, в основном деревянными, и новыми самодельными - из скорлупок, шишек и веточек.

Застолье

Собирались в тесном кругу, пели песни, даже костюмы какие-то выдумывали. А вот с угощением плохо было. Есть хотелось всегда. А еще посылали подарки на фронт. К новому 1942 году из Иркутска отправилась делегация с 20 вагонами подарков. Поезд доставил бойцам 40 тысяч посылок.

1950 - 1960-е годы

После войны Иркутск старался встретить Новый год достойно, ведь уже тогда в ходу была поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Главным было - накрыть хороший стол. Продукты нужно было достать. Делали это вскладчину.

Несли на общий стол кто что мог. У кого-то овощи с огорода, у кого-то мясо припасено, а кто-то рыбак заядлый. Котлеты были деликатесом, стряпали их сами. Вина были обычно свои. У одного настойка на малине, у другого на смородине. Потом уже появились настоящие заводские напитки.

А еще в центре города был большой магазин «Океан», в котором продавалась разная рыба, в том числе и красная, а еще такая невидаль, как крабы. На рынке торговали прессованным омулем и бочковым, да и мясо можно было купить.

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1970 - 1980-е годы

Модно иметь дома не живую елку, а искусственную. Ее украшают яркими стеклянными шарами, домиками, сосульками и самодельными снежинками, вырезанными из тонкой бумаги. Старинные игрушки тоже в ходу. Когда в городе появились первые телевизоры, шли в гости к тем, у кого можно было посмотреть «Голубой огонек». После полуночи шли кататься с горок, как, впрочем, и сейчас. Их строили и заливали сами, в каждом дворе. Детям на елку мастерили маскарадные костюмы из остатков ткани, марли, бумаги и ваты.

Застолье

Посмотрите «Иронию судьбы». Ту самую, про Женю Лукашина. Там все подробно показано. Советский народ в массе своей жил тогда примерно одинаково. И праздновал похоже.

В дома иркутян на Новый год вернулись салат оливье (конечно, уже с колбасой, а не с рябчиком) и шампанское, правда, «Советское». А также ветчина, курица, гусь в яблоках (покупали на рынке). К Новому году это все доставали. А вот торты из магазина уважали мало - стряпали свои. Стол был изобильным: соленые и маринованные грибы, помидоры, огурцы, обязательный холодец, заливная рыба… Эти традиции поддерживаются в городе и сейчас.

1990-е годы

Елка

Иркутск в тренде. А в тренде - это значит с астрологией. Новый год теперь отмечают и свой, и китайский, который, согласно восточному календарю, наступает позднее. Елки светятся модными неоновыми блестками. Электрогирлянды, хлопушки, фейерверки, игрушки… Дамы в платьях цвета года, много блеска, мишуры и люрекса.

Когда железный занавес упал, жизнь стала веселее и непредсказуемее: все хотели жить, «как в Европах». Тогда Новый год вышел за рамки домашнего праздника.

Перед Новым годом собирались у телевизора и гадали, кто поздравит народ от первого лица. Шарады были еще те: с 1992 годом Россию поздравлял сатирик Михаил Задорнов; с 1994-м - президент АО «МММ» Сергей Мавроди, в 1995-м с поздравлениями обратилась Алла Пугачева, а в 1999 году президент России Борис Ельцин, поздравив страну с наступающим XXI веком, сообщил знаменитое: «Я устал, я ухожу»...

Застолье

А вот с продуктами в городе большие проблемы. Все по талонам. Сахар, колбаса, масло, водка, разведенный спирт «Роял». Таксисты торгуют горячительным из-под полы за 25 рублей. На столах домашние наливки и шампанское, которое достали к празднику, дары с собственного огорода, а еще шпроты, икра и мандарины из «заказа на выборы».

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