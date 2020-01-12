Выжила в страшной аварии и мечтает снова ходить: деньги на лечение молодой учительницы собирает все село в Иркутской области

По-прежнему веселая, активная и не теряющая надежды. Марина Харханова стойко борется с недугами, обрушившимися на нее после 31 января 2019 года. В этот день, учительница отправилась из села Бильчир на семинар в Иркутск. Вместе с ней в маршрутку сели еще восемь человек. К несчастью, жизнь 4 из них оборвется совсем скоро. Но тогда об этом никто и не задумывался. Транспорт выехал по расписанию.

На 67 километре трассы Иркутск-Усть-Уда, в районе села Александровское, салон сотрясает сильнейший удар - маршрутка врезается в припаркованный КамАЗ, доверху груженный лесом. Выжили пятеро. Среди них была и Марина. Скорая помощь доставила ее в Боханскую ЦРБ, где вскоре было принято решение об эвакуации женщины в Иркутск бортом санавиации.

- Я была переломана с головы до ног, - рассказала «КП» Марина Харханова. – Черепно-мозговая травма, сломаны 8 ребер, тазовые кости, носовая перегородка, правая рука, мне удалили селезенку.

Полтора месяца женщина провела в региональном центре, перенесла шесть операций. И с благодарностью вспоминает всех врачей, оказавших ей помощь в первые минуты после столкновения и в реанимациях.

Фото: источник "Комсомольской правды"

Все это время дома Марину Хартанову ждали муж и пятеро ее детей. И, конечно, школьники. По образованию, женщина педагог начальных классов, последние два года вела у ребят уроки музыки и была замом по воспитательной работе.

Мечта - ходить

Ах, если бы забыть этот день получилось как страшный сон… Но, увы. У аварии есть последствия – Марина Валерьевна вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

- Весной мне разрешили вставать, летом я начала пробовать делать первые шаги, - делится Марина. – Шаг делала, потом неделю не могла даже встать. Мучили страшные боли, приходилось скорую вызывать. Позже на реабилитации в Омске вставать мне запретили.

Боли стало меньше. Но желание ходить не пропало. Для этого требуется очень сложная операция, сделать которую в Иркутске не могут. Да и российские клиники, в которые отправляли запрос с ответом либо не торопятся, либо не берутся. Сделать протезирование тазобедренного сустава согласились клиники Южной Кореи. Но по подсчетам только обследование обойдется в 12-15 тысяч долларов. Таких средств у семьи, конечно, нет.

- Чтобы ухаживать за мной мужу пришлось уволиться с работы, - говорит педагог. – А ведь мы всегда вели активный образ жизни. В 2017-м заняли поощрительное место в номинации «Многодетная семья» в конкурсе «Почетная семья Иркутской области».

В декабре прошлого года учительнице оформили инвалидность. Теперь хотя бы необходимые препараты она получает бесплатно. До этого времени покупать их приходилось самим. Как и «собирать по знакомым» инвалидную коляску, ходунки.

Концерты в помощь

Помогают учительнице всем селом. Да что там, всем районом! Недавно в Доме культуры организовали первый благотворительный концерт. Приезжал выступать коллектив из деревни Кутанка. Будут и другие: концертный план составляется режиссером Дома культуры Анной Базаровой. Родители учеников помогают, чем могут, даже Институт МВД, где учится старший сын Марины объявил сбор средств. Сейчас собрано чуть более 370 тыс. рублей. Чтоб вы понимали, население Бильчира не превышает пары тысяч человек.

Если вы также хотите помочь педагогу вернуться к ученикам, которые не забывают свою наставницу, контакты Марины Хархановой – здесь.

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