Подробности ДТП с маршруткой Оса-Иркутск, в котором погибло четыре человека: водитель микроавтобуса работал нелегально

Микроавтобус Toyota Hiace выехал из поселка Оса 31 января точно по расписанию. Маршрутка должна была доставить 9 пассажиров в Иркутск. Дорога не близкая, на часах 7 утра, поэтому по пути кто-то из них задремал, кто-то просто смотрел в окно или в экран телефона. Внезапно, на 67 километре трассы Иркутск-Усть-Уда, в районе села Александровское, салон сотрясает сильнейший удар - маршрутка врезается в припаркованный КамАЗ, доверху груженный лесом.

- Я проезжал мимо сразу после аварии, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске очевидец Алексей Махутов. – Вызвал скорую помощь и полицию. Следом остановились еще несколько автомобилистов, которые помогли пострадавшим выбраться из маршрутки.

Схема ДТПФото: Наталья ВИБЕ

От сильнейшего удара переднюю часть микроавтобуса буквально срезало, машина превратилась в груду металла. У водителя не было шансов выжить. На месте погибли еще трое пассажиров.

- В той маршрутке погибла моя 44-летняя знакомая, - рассказывает Юлия Колпащикова. - Люба сидела рядом с сестрой Ириной, которой удалось выжить. Она сейчас в больнице. У Любы остались трое детей. Воспитывала она их одна, мужа, который был участковым, убили еще в середине 2000-х в тот момент, когда она была беременна третьим ребенком.

Осталась без мамы и 4-летняя девочка, которая также находилась в салоне. Состояние выжившей малышки, как и еще четверых взрослых врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Двоих из них вертолетом доставили в Иркутск.

На месте погиб водитель маршрутки и еще три пассажира. Фото: источник "Комсомольской правды".

Что стало причиной аварии - выясняют инспекторы ГИБДД. Вопросов много к водителю лесовоза, который, по предварительной информации, остановился на обочине из-за технической неисправности. Поставил ли он аварийный знак и включил ли аварийку? Неизвестно, что произошло и с 54-летним водителем маршрутки. Уснул за рулем или превысил скорость - загадка.

- Мужчина нелегально работал на маршруте, - рассказали «КП» на автовокзале поселка Оса.- Машина его личная, работал сам на себя. Знаем, что планировал оформить документы, чтобы стать официальным перевозчиком, но не успел.

Позднее эта информация подтвердилась официально. Погибший водитель Toyota Hiace действительно не был официально зарегистрирован в реестре перевозчиков. В связи с этим, уже принято решение, что в ближайшее время маршрутчиков ждут тотальные проверки. Подключился к расследованию и следственный комитет, который начал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: источник "Комсомольской правды".