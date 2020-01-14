2020-01-14T14:10:28+03:00
Происшествия

В забайкальскую колонию пытались перебросить наркотики с помощью пневмопушки

Наркодилеров задержали в тот момент, когда они готовили новую партию для переправки [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В забайкальскую колонию пытались перебросить наркотики с помощью пневмопушки. Фото: ГУ МВД России.В забайкальскую колонию пытались перебросить наркотики с помощью пневмопушки. Фото: ГУ МВД России.
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Партию наркотиков, которую планировали передать осужденным, отбывающим наказание в колонии Краснокаменска, изъяли полицейские из Забайкалья. Смертельные вещества оперативники обнаружили, когда остановили для проверки автомобиль. Водитель при этом заметно нервничал, а когда был проведен обыск салона, то там сыщики нашли сверток с 500 граммами растительного вещества.

В Забайкальскую колонию пытались перебросить наркотики с помощью пневмопушки.Видео: ГУ МВД России

Отпираться владелец машины не стал и рассказал, что вез наркотики не для себя, а для заключенных краснокаменской колонии. Как он собирался доставить товар до адресата? Вполне популярным способом. Для этого, он вместе с двумя товарищами изготовил пневматическую пушку, с помощью которой подельники уже перебрасывали запрещенные вещества через высокий забор колонии. Эту пневмопушку нашли в их квартире при обыске. Кроме того, там была заготовлена новая партия для отправки – еще три свертка с наркотиками.

- Оказалось, что такой же сверток ранее нашли сотрудники краснокаменской колонии, когда осматривали прилегающую территорию, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

Добавим, что вся троица наркодилеров сама оказалась за решеткой. Дожидаться суда они будут под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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