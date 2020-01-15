Жители Улан-Удэ активно обсуждают в соцсетях тему загрязнения воздуха в столице Бурятии. Некоторые пользователи интернета отреагировали на это фото-шуткой, «надев» на голову Ленина… противогаз. Интернет-мем появился на странице bmkru в Instagram. Фотография уже набрала больше 1,5 тысяч лайков.

Автор поста не стал никак подписывать снимок, а лишь снабдил его значком химической опасности, известным каждому школьнику. Однако подписчики аккаунта сразу поняли задумку автора интернет-мема и принялись комментировать идею.

- Полностью описывает картину в Улан-Удэ, - пишут одни.

bmkru В Улан-Удэ на голову Ленина надели противогаз

- S.T.A.L.K.E.R, - дают свое название мему другие.

А некоторые даже пытаются шутить, мол, задохнется дедушка Ленин в таком противогазе, на котором нет банки. И в ответ шутники получают: «Живее всех живых».

Шутки-шутками, но загрязнённый воздух в Улан-Удэ не только нарушает привычный ритм жизни жителей столицы Бурятии, но и вызывает опасения метеорологов и врачей. Из-за превышения в три раза предельно допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в городе объявлен второй уровень опасности. Улан-удэнцам уже рекомендуют как можно реже выходить из дома и надевать респираторы и защитную одежду.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие повышению уровня ПДК загрязняющих выбросов от котельных частного сектора и предприятий, сохраняются в Улан-Удэ уже три дня. По данным Бурятского гидрометцентра, такие условия в городе наблюдаются с 11.00 часов 13 января. И продляться, по прогнозам синоптиков, до 11.00 часов 16 января.

- При наступлении неблагоприятных метеорологических условий загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, - комментируют в министерстве природных ресурсов Бурятии. – В эти дни предприятия должны сократить выбросы на 15-20%. Населению рекомендуется как можно реже выходить на улицу, особенно гулять вдоль автотрасс.

Жителям советуют ограничить поездки на личном транспорте, а во время похода по улице носить респираторы типа «лепесток». Специалисты рекомендуют ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, тренировки перевести под крышу. Горожанам также советую пить больше минералки, молока, чая, кофе с молоком.