Расписание чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, который пройдет в Иркутске, опубликовано

Наш город уже вовсю готовится принять чемпионат мира по хоккею с мячом. Стадионы совершенствуются, крытая ледовая арена достраивается, афиши печатаются...В общем, работа кипит. Но до сегодняшнего дня поклонники бенди были в неведении: когда и на каких стадионах будут проходить игры в рамках этого международного турнира. Но совсем недавно на официальном сайте турнира появилось расписание чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, которые пройдут с 1 по 6 марта. В этой части чемпионата будут соревноваться 12 команд, которые пока недостаточно сильны для того, чтобы выступать в группе А с такими гигантами как Швеция, Финляндия и Россия. Это, например, команды из Сомали, Монголии, Венгрии, Швейцарии и других стран.

- Всего в рамках этой части турнира будет сыграно 46 матчей, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом Иркутской области. - В основном они будут проходить в формате "два тайма по 30 минут", а матчи за "золото", "серебро" и "бронзу" будут проходить в привычном для всех любителей хоккея с мячом режиме "2 по 45".

Для удобства проведения турнира в группе В все 12 команд с помощью жеребьевки. И составили расписание чемпионата мира 2020 в группе В, разделив на две "корзины" - по 6 сборных в каждой. Сначала они будут сражаться между собой в предварительных матчах, затем встретятся с соперниками из соседних подгрупп в серии плей-офф. В финал чемпионата выйдут две сильнейших дружины, которые разыграют между собой чемпионство. Кстати, команда, которая завоюет "золото" в группе В, сменит аутсайдера в группе А, и тем самым войдет в элиту сборных по бенди. В прошлом году такой чести удостоилась команда из Эстонии, которая заменила Нидерланды.

Как и планировалось, встречи в группе В пройдут на 4 стадионах: "Труде", "Рекорде", "Зените" и шелеховском "Строителе". Причем, игры на большинстве арен будут начинаться в первой половине дня, а иногда и рано утром. В расписании матчей числится несколько матчей, которые стартуют в 8:30 и 9:00 утра. Вечерние же игры будут в основном проводиться на "Рекорде", поскольку именно там есть возможность подготовить искусственный лед, а значит можно не зависеть от погодных сюрпризов, которые может принести ранняя весна.

Кстати, всех болельщиков, которые решат посетить игры группы В, несмотря на раннее время их проведения, ждет приятный сюрприз, о котором уже объявили в оргкомитете турнира.

- Организаторы приняли решение сделать вход на все игры чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В бесплатным, - добавляют в пресс-службе федерации хоккея с мячом Иркутской области.

Увидеть своими глазами встречи команд из разных стран мира, причем совершенно бесплатно - это ли не мечта каждого любителя бенди! Поэтому внимательно изучайте расписание чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, выбирайте самые интересные игры, закупайтесь атрибутикой и учите фразу "здравствуйте, можно автограф?" на нескольких иностранных языках - это вам точно пригодится!

Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020