2020-01-25T13:37:18+03:00
Здоровье

Подозрение на коронавирус: общежитие Байкальского госуниверситета закрывали на карантин, чтобы проверить студентов

Они как раз вернулись на учебу из Поднебесной и несколько человек жаловались на температуру [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Подозрение на коронавирус: общежитие Байкальского госуниверстета закрыли на карантин.Подозрение на коронавирус: общежитие Байкальского госуниверстета закрыли на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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"Всем оставаться в общежитии!", - накануне вечером, 24 января, в общежитии Байкальского госуниверситета через громкоговоритель студентам передали сообщение о карантине. В холлах уже были медики в масках и с чемоданчиками. Они приехали в общежитие №3 по ул. Байкальской по просьбе руководства вуза.

Дело в том, что в этом университете учится очень много студентов их Китая, и они как раз пекинским поездом вернулись на занятия после каникул. А в соседней стране много случаев коронавируса, он очень опасен. Так, один из пассажиров этого поезда почувствовал себя плохо в Иркутске и был сразу помещен в инфекционную больницу. Врачи поставили ему диагноз - грипп. Но для того, чтобы полностью исключить опасную инфекцию, отправили анализы вирусологам в Новосибирск.

Нельзя было допустить, чтобы в университете, где учатся несколько тысяч студентов, началась эпидемия, поэтому решение руководства вуза было своевременным. Среди приехавших нашлось пятеро температурящих.

Как выглядят улицы китайского Уханя.Видео: Валерия Травина

- Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой, - еще раз объяснил ситуацию главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев . - После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы тоже направлены в Новосибирск.

Результаты исследований будут известны уже сегодня, 25 января.

Подозрение на коронавирус: все рейсы из южной Азии тщательно проверяют. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подозрение на коронавирус: все рейсы из южной Азии тщательно проверяют.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как заявила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано, а все необходимые профилактические мероприятия проходят. В частности, врачи проверяют все прибывающие рейсы и поезда из Китая, усилен контроль на границе в соседних регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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