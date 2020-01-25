Подозрение на коронавирус: общежитие Байкальского госуниверситета закрывали на карантин, чтобы проверить студентов

"Всем оставаться в общежитии!", - накануне вечером, 24 января, в общежитии Байкальского госуниверситета через громкоговоритель студентам передали сообщение о карантине. В холлах уже были медики в масках и с чемоданчиками. Они приехали в общежитие №3 по ул. Байкальской по просьбе руководства вуза.

Дело в том, что в этом университете учится очень много студентов их Китая, и они как раз пекинским поездом вернулись на занятия после каникул. А в соседней стране много случаев коронавируса, он очень опасен. Так, один из пассажиров этого поезда почувствовал себя плохо в Иркутске и был сразу помещен в инфекционную больницу. Врачи поставили ему диагноз - грипп. Но для того, чтобы полностью исключить опасную инфекцию, отправили анализы вирусологам в Новосибирск.

Нельзя было допустить, чтобы в университете, где учатся несколько тысяч студентов, началась эпидемия, поэтому решение руководства вуза было своевременным. Среди приехавших нашлось пятеро температурящих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756825" frameborder="0"></iframe> Как выглядят улицы китайского Уханя.Видео: Валерия Травина

- Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой, - еще раз объяснил ситуацию главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев . - После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы тоже направлены в Новосибирск.

Результаты исследований будут известны уже сегодня, 25 января.

Подозрение на коронавирус: все рейсы из южной Азии тщательно проверяют.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как заявила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано, а все необходимые профилактические мероприятия проходят. В частности, врачи проверяют все прибывающие рейсы и поезда из Китая, усилен контроль на границе в соседних регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка стала заложницей Уханя, где бушует эпидемия коронавируса ( подробности)

Русские в зараженном вирусом Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники. "КП" пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 26 человек

Истерия с коронавирусом в Китае больше игра на публику: врач-инфекционист рассказал о новой болезни.Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России объяснил, насколько велика вероятность заразиться «китайской» пневмонией (подробности)