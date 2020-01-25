Карантин в общежитии БГУ из-за подозрений на коронавирус снят
Отрицательными оказались анализы на коронавирус у шести студентов из Китая, которые были госпитализированы в Иркутске. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Оказалось, что у всех граждан Поднебесной диагностирован вирус гриппа А.
- Мы получили результаты анализов на вирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят.
Добавим, что в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Роспотребнадзор по Иркутской области принял дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в аэропорту Иркутска.
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ИСТОЧНИК KP.RU