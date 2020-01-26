2020-01-26T05:29:01+03:00
Общество

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске шести студентов из Китая не подтвердился

Об этом сообщили власти региона, после получения результатов анализов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Минздрав Иркутской области: коронавирус у госпитализированных в Иркутске шести студентов из Китая не подтвердилсяМинздрав Иркутской области: коронавирус у госпитализированных в Иркутске шести студентов из Китая не подтвердилсяФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Переполох в Иркутской области вызвало сообщение о заболевшем студенте, приехавшем 24 января в столицу Приангарья на поезде «Пекин-Иркутск». Парень пожаловался на высокую температуру. Его тут же сняли с поезда и увезли в инфекционную больницу. Позже на заболевание пожаловались еще пять человек, прибывшие с ним на одном поезде. Все они – студенты БГУ.

В общежитии университета тут же объявили карантин. Учащихся вуза никуда не выпускали. Необходимые продукты им доставляли прямо в здание. У всех студентов тут же были взяты анализы. У всех студентов предположительно был грипп. Но для безопасности пробы отправили и в лабораторию Новосибирска. Результат оказался тем же – у учащихся диагностирован вирус гриппа А.

- Мы получили результаты анализов на коронавирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят.

Так что жителям Приангарья и России пока можно выдохнуть: на территории нашей страны случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. По информации Роспотребнадзора, в России Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Иркутска. Специалисты оценивают здоровье всех прибывших в регион еще на борту самолета: бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. То же самое происходит и на железнодорожных вокзалах.

Читайте также:

Студенческое общежитие Байкальского государственного университета в Иркутске закрыли на карантин в связи с заболеванием пяти студентов из Китая.

Падающих замертво людей на улицах нет: сибирячка стала заложницей китайского Уханя, где бушует эпидемия коронавируса (Подробности)

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Русские в зараженном вирусом Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

«КП» пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 26 человек

Китайская угроза. Как новый супервирус захватывает планету

00:00
00:00

Истерия с коронавирусом в Китае больше игра на публику: врач-инфекционист рассказал о новой болезни

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России объяснил, насколько велика вероятность заразиться «китайской» пневмонией (подробности)

Дачные поселки в Гонконге превратились в карантинные лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе
Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть
Директор Института диабета академик РАН Марина Шестакова: Каждый пятый россиянин старше 60 лет может столкнуться с диабетом
Как вовремя диагностировать эту распространенную болезнь, кто в группе риска, как вести себя больным, чтобы избежать тяжелых осложнений, и что важно знать родственникам? Обо всем этом «Комсомолка» узнала у одного из ведущих мировых экспертов по диабету
Новости 24
Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8
Карантин в общежитии БГУ из-за подозрений на коронавирус снят
Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет
Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денег
МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад
Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек
Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020
Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт
Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области
Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона
Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии