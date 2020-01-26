Коронавирус у госпитализированных в Иркутске шести студентов из Китая не подтвердился

Переполох в Иркутской области вызвало сообщение о заболевшем студенте, приехавшем 24 января в столицу Приангарья на поезде «Пекин-Иркутск». Парень пожаловался на высокую температуру. Его тут же сняли с поезда и увезли в инфекционную больницу. Позже на заболевание пожаловались еще пять человек, прибывшие с ним на одном поезде. Все они – студенты БГУ.

В общежитии университета тут же объявили карантин. Учащихся вуза никуда не выпускали. Необходимые продукты им доставляли прямо в здание. У всех студентов тут же были взяты анализы. У всех студентов предположительно был грипп. Но для безопасности пробы отправили и в лабораторию Новосибирска. Результат оказался тем же – у учащихся диагностирован вирус гриппа А.

- Мы получили результаты анализов на коронавирус, они отрицательные и подтверждают наши диагнозы, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят.

Так что жителям Приангарья и России пока можно выдохнуть: на территории нашей страны случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. По информации Роспотребнадзора, в России Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Иркутска. Специалисты оценивают здоровье всех прибывших в регион еще на борту самолета: бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. То же самое происходит и на железнодорожных вокзалах.

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