Дочь полка ЧС-ка: кошку, выжившую в завалах в затопленном Тулуне, удочерили спасатели

Этот четвероногий боец официально не состоит в штате северо-западного поисково-спасательного отряда Братска, не имеет звания, не выезжает на пожары и ликвидацию ЧС, но несмотря на это стоит на полном довольствии у МЧС. Полугодовалую кошку со звучным именем ЧС-ка, сейчас знает каждый спасатель на базе отряда. Еще бы! Ведь это настоящая дочь полка! В июле 2019 года, ее, совсем крохотную, спасатели нашли в Тулуне под завалами дома, разрушенного во время крупнейшего наводнения. Милейшая трехцветная кошечка, размером в два человеческих кулака, прожила тогда в завалах целых три недели (!). Что кушала, как выстояла одна в холоде и сырости – загадка.

Так ЧС-ка выглядела летом 2019-го. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мы работали в Тулуне как раз между первой и второй волной паводка, накрывшего город, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник северо-западного поисково-спасательного отряда Братска Сергей Журавлев. – Нам нужно было обследовать дома, которые уже были непригодны для жилья. Подходим к разрушенному дому, и вдруг из под завалов к нашим ногам выбегает маленький котенок. Совсем комочек. Начинает мяукать, ластиться. Видно, что совсем исхудавший, и просит поесть. Сразу поняли, что его мать и братья с сестрами, скорее всего, погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели покормили малыша своим сухпайком, выполнили работу, и уже собрались уходить, чтобы обследовать другие дома, как котенок увязался за ними. Так и семенил по дороге маленькими лапами, стараясь не отставать.

- Сначала мы его брать с собой не планировали, - продолжает Сергей Журавлев. – Но потом вспомнили, что у нас на базе недавно убежал кот. А без него никак. Все-таки база находится в лесу, и иногда одолевают крысы, мыши. Вот и подумали, а почему бы не воспитать нового бойца в войне с грызунами.

Кошечка сама прибилась к спасателям. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Тулуне братские спасатели жили и работали еще две недели. Ночевать им приходилось в будке ГАЗ-66. Все это время кошечка, которую начали называть Ийка, в честь тулунской реки Ия, вышедшей из берегов, не отходила от своих спасителей ни на шаг. Спала вместе со всеми, сама запрыгивала и спрыгивала с кузова автомобиля, и даже на прием пищи, как и спасатели, ходила по расписанию. А затем спокойно перенесла длительный переезд в Братск. Уже там, поселившись на базе, кошка обрела новое имя.

- Я начал называть ее ЧС-ка, - говорит Сергей Журавлев. – Все-таки нашли мы ее в зоне ЧС. Остальные наши сотрудники подхватили. Так она и стала ЧС-ка. Теперь смотрим на нее, и вспоминаем те тяжелые летние дни в Тулуне.

Сейчас ЧС-ка ловит мышей на базе МЧС. Фото: Сергей Журавлев.

Воспитывать ЧС-ку спасателям не пришлось. Поселившись на новом месте, она сама, что называется начала жить по уставу. К службе приступила сразу, как только подросла. Теперь уже кошка, которая стала крупной и пушистой, спасает своих новых хозяев от грызунов. Когда ЧС-ка на дежурстве (а это каждый день), в здании отряда в прямом смысле мышь не проскочит. Их она чует за версту и давит вмиг.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- ЧС-ка уже полноценный член команды, - улыбается Сергей Журавлев. – Она от нас уже никуда. Провожает команду на выезды, встречает, когда парни возвращаются обратно.

- А не планируете ли ее с собой взять на какой-нибудь выезд? - спрашиваем спасателей.

- Что вы, - отвечает командир. – Там она может испугаться, или вовсе потеряться. Мы очень за нее беспокоимся и не хотим терять. Ей ведь еще жениха найти надо!