2020-01-29T13:06:11+03:00
Авто

Шесть камер видеонаблюдения появились на пешеходных переходах в Иркутске

Еще два фиксатора нарушений начали работать на "зебрах" в Ангарске
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Шесть камер видеонаблюдения появились на пешеходных переходах в ИркутскеШесть камер видеонаблюдения появились на пешеходных переходах в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Где сбавить скорость и ехать предельно аккуратно, чтобы не схлопотать штраф за нарушения, попавшие на камеру, сибиряки знают отлично. "Всевидящее око" бдит за порядком на многих дорогах в Иркутске и в области. А теперь в нашем городе появились еще шесть новых видеофиксаторов - на "зебрах" без светофоров.

- Камеры следят, пропускают ли автомобили пешеходов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Водители не должны создавать для них помехи. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилист обязан уступить дорогу пешеходу. Новые камеры функционируют с 29 января, но постановление о привлечении к ответственности за нарушение вынесут 30 января.

Так что будьте внимательнее, иначе можно схлопотать штраф в 1,5 тысячи рублей. Да и в любом случае, даже без страха получить "письмо счастья", о правилах движения и безопасности на дороге забывать не стоит.

Итак, а где конкретно появятся видеофиксаторы? По предварительной информации, в Иркутске камеры разместили на пешеходных переходах на улицах Сухэ-Батора, Советская, Карла Маркса, Байкальская и Шевцова. А еще две - в Ангарске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожные камеры на сайте ГИБДД: на каких дорогах Иркутска установлены видеофиксаторы, которые ловят лихачей

Дорожные камеры на сайте ГИБДД теперь можно посмотреть онлайн (подробности)

14 новых дорожных камер установят на трассах в Иркутской области

Благодаря видеофиксаторам автомобилисты реже попадают в ДТП (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Программу по организации питания школьников предложило разработать Заксобрание Иркутской области
Законопроект о льготах инвалидам на оплату содержания жилья принят в Иркутской области
Миллион на бедность: мошенники, представившись сотрудниками безопасности, списали накопления сибирячки
Водителя автобуса №90, сбившего иркутянку на пешеходном переходе, оштрафовали
Сотрудник ИНК вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»
Повалил на землю и сорвал золотые сережки: сибиряк напал на пенсионерку в Иркутской области
До трех лет за «резиновую квартиру»: иркутянка прописала в своем доме больше 50 человек
Хотел взять в долг продукты, а получит до 10 лет лишения свободы
Водитель «Land Cruiser», спровоцировавший смертельную аварию в Иркутске-II получил 15 лет колонии
Первенство Сибири по боксу прошло в Иркутске при поддержке ИНК
Пьяный лихач с ногой в гипсе устроил гонки с полицейскими в Ангарске
Заражали сальмонеллезом: Роспотребнадзор Иркутской области приостановил работу кондитерской
Школу времен Великой Отечественной войны покажут иркутянам
Наркотики в перчатке: жителя Улан-Удэ задержали в аэропорту Иркутска
Ребенок умер в утробе матери: бывшего врача роддома Иркутска будут судить
Прогноз погоды 29 января в Иркутске: днем до -8
Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов 30 вагонов в Иркутской области
Росстат назвал регионы, которые работают дольше всех в стране
Чиновника подозревают в служебном подлоге: онкодиспансер в Бурятии не получил медоборудование
Не хватает программистов: на российском рынке труда «раскупили» разработчиков
Напала на полицейского с ножницами: дебоширку из Братска осудили
Продавала шубы и лишилась 260 тысяч: сибирячку обманула лже-сотрудница магазина
Сход вагонов с углем в Иркутской области: движение открыто по одному пути
Доследственная проверка начата по факту схода вагонов грузового поезда в Мегете
Чемпионат России по хоккею с мячом среди женщин стартует 4 февраля в Иркутске
ТПП Восточной Сибири поможет предпринимателям в оформлении карт АТЭС
Начальнику колонии грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий