Шесть камер видеонаблюдения появились на пешеходных переходах в Иркутске

Где сбавить скорость и ехать предельно аккуратно, чтобы не схлопотать штраф за нарушения, попавшие на камеру, сибиряки знают отлично. "Всевидящее око" бдит за порядком на многих дорогах в Иркутске и в области. А теперь в нашем городе появились еще шесть новых видеофиксаторов - на "зебрах" без светофоров.

- Камеры следят, пропускают ли автомобили пешеходов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Водители не должны создавать для них помехи. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилист обязан уступить дорогу пешеходу. Новые камеры функционируют с 29 января, но постановление о привлечении к ответственности за нарушение вынесут 30 января.

Так что будьте внимательнее, иначе можно схлопотать штраф в 1,5 тысячи рублей. Да и в любом случае, даже без страха получить "письмо счастья", о правилах движения и безопасности на дороге забывать не стоит.

Итак, а где конкретно появятся видеофиксаторы? По предварительной информации, в Иркутске камеры разместили на пешеходных переходах на улицах Сухэ-Батора, Советская, Карла Маркса, Байкальская и Шевцова. А еще две - в Ангарске.

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