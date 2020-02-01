Зараженный коронавирусом китаец идет на поправку в Забайкалье

Стали известны подробности о китайце в Забайкалье, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Напомним, накануне в России впервые зафиксировали два случая заболевания, второй - в Тюменской области.

Как рассказали в правительстве Забайкальского края, китайца госпитализировали сразу после того, как он пересек границу. Поскольку мужчина долго находился в провинции Внутренняя Монголия и других территориях Китая, где уже есть заболевшие коронавирусом, и у него были симптомы болезни, у китайца сразу взяли анализы и изолировали его в специализированный бокс. Заражение подтвердилось, больному назначили лечение.

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- Заболевание протекает в легкой форме, - отметили в правительстве Забайкалья. - Состояние гражданина КНР удовлетворительное, жалоб нет. Он идет на поправку. Двое людей, кто близко контактировал с заболевшим, сразу были госпитализированы. Анализы показали, что у них вируса нет.

Принимаются меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Вопрос о том, будут ли ограничены массовые мероприятия и учебные занятия в Забайкалье, пока решается.

- В Чите и Краснокаменске сейчас не работают школы из-за ОРВИ, но это стандартное мероприятие, не связанное с коронавирусом, - пояснили "Комсомолке" в краевом правительстве. - Запас масок есть. Кроме того, будет проводиться проверка, чтобы исключить наценки на маски и противовирусные препараты во всех аптечных сетях региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Тем временем, в Забайкалье действует режим повышенной готовности. С 31 января закрыты пункты пропуска на границах с Китаем: железнодорожный - «Забайкальск-Маньчжурия» и автомобильные - «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Также закрыто движение грузовиков на пунктах пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуй», «Олочи». Приостановлено железнодорожное сообщение, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва.

Жителям Забайкалья, которые находятся в Китае, помогают вернуться домой. Для этого организованы специальные автобусные рейсы. Здоровье прибывших со стороны Маньчжурии на границе будут проверять специалисты. А китайцев с видом на жительство в России, также пересекающих границу, будут на 14 дней помещать на карантин.

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