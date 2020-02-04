Дело арестованного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили попросили взять на личный контроль главу СК России

Взять на личный контроль рассмотрение уголовного дела боксера Георгия Кушиташвили попросила главу СК России Александра Бастрыкина, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Напомним, 3 февраля 235-й гарнизонный военный суд арестовал спортсмена, который как раз родом из Бурятии на два месяца после нападения на росгвардейца в Москве. В изоляторе Георгий пробудет как минимум до 1 апреля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

- Объективно, боксер Георгий Кушиташвили, добился высоких спортивных результатов, занимается боксом с 10-ти летнего возраста, находился на пике профессиональной карьеры, - отметила Юлия Жамбалова. - Противоречивые сообщения по этому делу («боксер еженедельно сдавал биохимические анализы, не был замечен в нарушении спортивного режима») вызывают у общества обоснованные сомнения в причастности земляка к инкриминируемым преступлениям.

Кратко напомним суть инцидента который произошел с Георгием. В минувшие выходные Георгий Кушиташвили вместе с другом, тоже боксером, был задержан сотрудниками Росгвардии, которые патрулировали один из районов столицы. По версии Росгвардии, увидев полицейских, Кушиташвили и его приятель скрылись в первом попавшемся подъезде жилого дома. Там спортсмены повели себя агрессивно и один из них нанес удар оперативнику в лицо, якобы сломав ему нос. Но и на этом инцидент не был исчерпан. Во время досмотра у Кушиташвили якобы в присутствии понятых нашли пакетик с порошком (позже экспертиза показала, что это наркотики, - Прим. Авт). В итоге бурятского боксера вместе с другом доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Георгий Кушиташвили был одним из главных кандидатов на участие в Олимпиаде 2020 в Токио в весовой категории до 81 кг. Но теперь о главных стартах четырехлетия Георгию придется забыть. В федерации бокса России отметили, что на время следствия он будет отстранен из состава сборной России. Несмотря на это, федерация пообещала оплатить ему адвоката. Кстати, на заседании суда, на котором Георгию избирали меру пресечения, боксер заявил, что никогда не употреблял наркотики. По-прежнему не верят в виновность спортсмена и в родной Бурятии, где его ласково называют Гоша.

- Игры - это его главная цель в жизни, - рассказывал «КП-Иркутск» тренер Георгия Кушиташвили Владимир Никонов, который работал с Георгием в Бурятии. - Поэтому в то, что он мог заниматься какими-то другими делами кроме спорта, я не верю. Он с детства занимался боксом и всего добился сам

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