2020-02-05T11:39:13+03:00
Дом. Семья

Глаз выпал, спина разрезана напополам: зверски избитых и изуродованных щенков спасают сибиряки

Над животными поиздевались в северном Усть-Куте [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Зверски избитых и изуродованных щенков спасают в Усть-Куте. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".Зверски избитых и изуродованных щенков спасают в Усть-Куте. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".
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Два пушистых щенка испуганно выглядывают из теплотрассы в центре северного города Усть-Кута. Робко смотрят на людей, не выходят. Даже пытаются тихонечко рычать. Защищаются. А ведь еще на днях они весело играли на улице возле убежища. Теперь прячутся, дрожат от страха и боли. Еще бы... Видно, что кто-то зверски поиздевался над ними.

- Били, били со страшной силой, - в ужасе рассказывает волонтер из Усть-Кута Вера. - У одного щенка глаз наружу выпал, болтается кровавой шишкой. А у второго малыша спина разрезана напополам. Я как увидела, мне плохо стало... Говорят, третьего щеночка вообще убили, только вот тело мы не нашли.

Испуганные малыши робко выглядывали из теплотрассы, боясь выйти к людям. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".

Испуганные малыши робко выглядывали из теплотрассы, боясь выйти к людям. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".

Кто и зачем так страшно расправился с животными? Вера вспоминает, что щенячье семейство живет там уже три месяца. Нескольких хвостатых удалось пристроить в хорошие руки, а вот остальным пришлось тяжко.

- На теплотрассе возле щенков крутились местные дети, первоклашки. Они сказали, что якобы видели возле собак ребят постарше, может, они и мучили животных, - предполагает женщина. - Но за руку никого не поймали. Не знаем конкретно, кто это был. Но щенков в беде не бросим!

Раненому щенку ветеринары зашили порез на спине. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".

Раненому щенку ветеринары зашили порез на спине. Фото: Алексей Гаврилов, ТРК "Диалог".

Сибиряки выманили изуродованных щенков из теплотрассы, отвезли к ветеринарам. Разрезанную спину одному малышу зашили, второму тоже нужна операция - на глаз. Жить они пока будут в местном приюте для собак. Волонтеры о них позаботятся, а в будущем для них, возможно, найдется любящая семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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