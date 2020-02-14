Валентина Федосеева: "Наша задача - отстаивать интересы работников образования Иркутской области"
Сколько сегодня зарабатывают учителя в Иркутской области? Почему загружены канцелярской работой
Валентина Федосеева: "Наша задача - отстаивать интересы работников образования Иркутской области".
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Сколько сегодня зарабатывают учителя в Иркутской области? Почему загружены канцелярской работой? С какими проблемами сталкиваются педагоги в школах? Почему и отчего их нужно защищать?
Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5fm в Иркутске, 99,5fm в Братске) говорим с экспертом.
В студии - председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Валентина Федосеева.
Сколько сегодня зарабатывают учителя в Иркутской области? Почему и отчего их нужно защищать?
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