2020-02-14T06:15:09+03:00
Происшествия

Глава Листвянки задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Его подозревают в незаконной выдаче земли под строительство
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Глава Листвянки задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Глава Листвянки задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Следователи Иркутского района, ранним утром, 14 февраля задержали главу поселка Листвянка. Причина-превышение должностных полномочий. Сотрудники УФСБ, прокуратуры совместно со следователями выяснили, что еще в 2017 году он незаконно выдал разрешение на строительство дома площадью более 1400 кв.м в Листвянке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Получив разрешение, собственник построил на участке трехэтажную гостиницу.

- В отношении главы возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что в администрации Листвянки сейчас проводятся обыски. Возможно, вскоре появятся новые подробности громкого задержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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