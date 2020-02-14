Мясо кур пичкают гормонами и накачивают водой: проверяем и развенчиваем мифы

Рацион современного человека сложно представить без блюд из курицы. Кто-то любит жареное мясо кур, и чтобы обязательно с хрустящей корочкой, кто-то выбирает ароматное рагу или цыпленка табака, а приверженцы здорового образа жизни готовы каждый день есть вареные куриные грудки. Между тем, выбирая очередную тушку птицы, покупатели часто задумываются: а не накачали ли ее гормонами или водой? Если нет, то почему она такая большая, или несоразмерно пропорциям тяжелая? Чтобы выяснить все эти вопросы, мы обратились к специалистам, связанным с производством мяса птицы, и узнали много интересного.

Например, если биологи и некоторые садоводы-любители выводят новые сорта растений, то предприятия-поставщики куриных яиц для дальнейшего выращивания птицы стараются постоянно совершенствовать разные породы кур и таким образом тоже занимаются селекцией.

Мифы о курином мясе.Миф №1. Гормональный белок..

Существует несколько мировых брендов, хорошо в этом преуспевших. Поэтому в Россию куриные яйца для дальнейшей инкубации завозят в основном из-за границы. На территории нашей страны из яиц появляются цыплята в специальных инкубаторах. Любопытный факт: на птицефабрику, расположенную в Прибайкалье, суточных цыплят доставляют самолетами из Тульской области. Когда они подрастут и начнут давать потомство, полученные яйца инкубируются уже на месте.

А чтобы цыплята росли крепкими, здоровыми и крупными, их хорошо кормят. Обед всегда комплексный: дробленая пшеница, солод, жмых семян подсолнуха, мука, масло подсолнечное и рапсовое, минералы и витамины. В домашних условиях приготовить такие корма невозможно. Благодаря полноценному сбалансированному рациону, а также восьмиразовому питанию, куры растут не по дням, а по часам и к 39 дням от роду достигают веса, превышающего 2 кг. То есть внушительные размеры тушек бройлеров - это исключительно генетика и кормовая система.

А вот то, что тушки могут накачивать жидкостью, специалисты не отрицают. Это официальная технология, которую можно прописать в технических условиях (ТУ). Однако пользуются этим не все предприятия-производители. Если птицефабрика выпускает тушку цыпленка по ГОСТу, то она не может вводить никакие рассолы в свою продукцию.

Как пояснил Евгений Курбатов, директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области, что ГОСТ, что технические условия - это все документы стандартизации. Если продукция выпускается по техническим условиям, то она должна соответствовать тем требованиям, которые в них прописаны. То же самое касается ГОСТа.

Сегодня на рынке Иркутской области представлены разные производители мяса кур, поэтому выбор за покупателем. А ему, чтобы не ошибиться, придется обращать внимание на этикетки: смотреть, когда выпущена продукция, кем и где, по ГОСТу или по ТУ. Естественно, наиболее свежими всегда будут куры, выращенные в регионе проживания покупателя. Ну а если не хочется приобретать накачанную рассолами тушку, то стоит обратить внимание на гостовскую продукцию, в частности, производимую агрохолдингом «Саянский бройлер».