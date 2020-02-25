Курица или говядина: какое мясо полезнее, разъяснили специалисты

Бытует мнение, что курица – неполноценное мясо. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле, и обратились за разъяснениями к специалистам по питанию. Выяснилось, что на уровне химического состава мясо птицы практически не уступает говядине. Например, в 100 г курицы содержится 21,5 г белка, а в таком же количестве говядины – порядка 20,5 г.

- Куриное мясо содержит много витаминов и минералов, а также аминокислот, необходимых для нашего организма. Это витамины В, А, С, Е; минералы фосфор, калий, натрий и другие; незаменимые аминокислоты лейцин, валин, изолейцин, которые наш организм не способен самостоятельно воспроизводить, - рассказала нутрициолог-диетолог Яна Каверза.

Примечательно, что мясо птицы настолько богато фосфором, что совсем незначительно уступает в этом плане морепродуктам. Также оно немного калорийнее говядины: 99 ккал в расчете на 100 г продукта против 89 ккал. Жира, как ни странно, в курином мясе тоже больше: 1,3 г против 0,9 г на 100 г продукта.

- Куриное мясо считается диетическим. Количество килокалорий зависит от того, как была приготовлена та или иная часть тушки, - пояснила Яна Каверза. - При этом в сравнении с говядиной куриное мясо гораздо быстрее и легче усваивается организмом: в среднем на переваривание мяса птицы уходит от 1,5 до 3 часов, а говядины – от 4 до 6 часов. Безусловно, говядина также имеет полный аминокислотный профиль и необходимый для организма витамин В12. Но диетологи не рекомендуют ежедневно употреблять красное мясо, поскольку это очень тяжело для организма.

Мифы о курином мясе. Миф №2 Курица - неполноценное мясо.

Поскольку курица быстро усваивается, в число ее полезных свойств входит нормализация обмена веществ. Кроме того, мясо птицы является строительным материалом для клеток и мышц человека. Плюс ко всему куриное мясо участвует в кроветворении и улучшает кровообращение, так как содержит в своем составе витамин В9. Положительно оно влияет и на репродуктивные органы, потому что богато фолиевой кислотой.

- Регулярное употребление куриного мяса укрепляет нервную систему, положительно воздействует на другие системы организма. А из-за содержания коллагена курица улучшает состояние кожи, волос и ногтей, то есть делает нас красивыми, - отметила нутрициолог.

Таким образом, мы выяснили, что курица - это полноценное мясо. Оно имеет множество полезных свойств и богато питательными веществами. Если сравнивать курицу с другими видами мяса, то она нисколько им не уступает. Однако полезные свойства курицы зависят от того, как она была выращена и в каких условиях. Поэтому при выборе тушки или ее частей в магазине стоит обращать внимание на производителя.

Покупая курицу, произведенную ООО «Саянский бройлер», можно не сомневаться в том, что в кормах для птицы не использовались ГМО-продукты, гормональное воздействие на рост цыплят не производилось, в самом мясе нет антибиотиков, а есть только полезные витамины и микроэлементы. В агрохолдинге производственный процесс контролируется на всех этапах. Предприятие стало первым в Иркутской области обладателем международного сертификата менеджмента качества ХАССП ИСО 22000, подтверждающего безопасность продукции.