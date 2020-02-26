2020-02-26T10:44:51+03:00
Происшествия

Ужесточили режим: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев отправится из колонии в тюрьму

Иркутский областной суд оставил жалобу Заура Дадаева без удовлетворения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ужесточили режим: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев отправится из колонии в тюрьмуУжесточили режим: осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев отправится из колонии в тюрьмуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Куйбышевский районный суд Иркутска все же ужесточил режим заключения осужденному за убийство политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву. Напомним, с января 2018-го года он отбывает свой 20-летний срок в иркутской исправительной колонии №3. Осенью 2018-го за постоянные нарушения режима, Заура Дадаева на год этапировали в ангарскую колонию №2, где он содержался уже не в отряде, а в камере.

В конце 2019 года администрация колонии отправила в суд представление об очередном переводе Дадаева в тюрьму сроком на 3 года. В причинах руководители указали – отрицательные характеристики осужденного, а также не снятые и не погашенные взыскания. Кроме того, Дадаев признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В начале февраля представление удовлетворил Куйбышевский районный суд, но Заур Дадаев решил обжаловать его в областном.

- Иркутский областной суд, рассмотрев этот материал в апелляционном порядке, оставил постановление без изменения, а жалобу – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Напомним, в феврале этого года в соцсетях опубликовали фотографии, на которых Заур Дадаев, якобы находясь прямо в колонии был запечатлен за пышным застольем. Снимки опубликовали в аккаунте «Ислам Ирон» Vkontakte. Всего кадров больше десятка. На них компания из 15-17 человек за длинным столом в светлой комнате, где стены расписаны в яркие желтый и зеленый цвета. На фото только мужчины: часть из них одеты в обычные футболки и брюки – по гражданке, другие - в тюремные робы с соответствующими бейджиками на груди. ФСИН России по Иркутской области после этого начал служебную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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