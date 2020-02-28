Песни Великой Победы: «Нам нужна одна победа (десятый наш десантный батальон)»

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. Именно песни поднимали боевой дух солдат на полях сражений, придавали им силы и веру в то, что встреча с любимыми непременно будет, что отвоюют для детей и внуков мирное небо! В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает новый проект «Песни Великой Победы». В память о героях мы будет публиковать известные композиции.

Первый выпуск посвящаем песне…

«Нам нужна одна победа (десятый наш десантный батальон)»

Автор слов Булат Окуджава

Здесь птицы не поют,

Деревья не растут

И только мы плечом к плечу

Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым.

И, значит, нам нужна одна победа!

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Одна на всех, мы за ценой не постоим…

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «Нам нужна одна победа» написана Булатом Окуджавой в 1970-м году для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В ленте ее исполняет сестра милосердия Рая, которую играет Нина Ургант. Идея включить в проект Окуджаву принадлежала автору сценария Вадиму Трунину. Однако свое согласие бард дал только после просмотра уже отснятых фрагментов.

«Хотел написать песню из тех, что на фронте пели», - признавался Булат Окуджава.

Композицию, созданную бардом, в аранжировке Альфреда Шнитке позже исследователи назовут шедевром музыкальной драматургии.

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:"Я вырос в семье участника войны"

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:

– Я вырос в семье участника войны. Мой дед Виталий Кириллович Муха служил в морской пехоте с первого и до последнего дня Великой Отечественной. Дед умер, когда мне было уже за тридцать. Мне повезло, я успел многое узнать у него про войну, морпехов, оборону Одессы, Севастополя, Туапсе, битву за Кавказ. Он мне рассказывал, что солдаты, когда шли в атаку, пели «Вставай, страна огромная!», а после боя – «Тихую ночь», чтобы успокоиться, вспомнить своих жен, детей и родителей, написать им весточку с фронта.

Мой дед песен не пел, но слушать всегда любил. Песни военных лет – особая категория музыкального творчества. Очень мелодичные, вдохновляющие, правдивые, веселые, грустные, но неизменно пробирающие до мурашек. Таких больше нигде нет! И сколько бы лет не прошло, а песни тех уже далеких лет будут жить в памяти, потому что в них и есть душа нашего народа.