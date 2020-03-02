Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала, когда "за бортом" было минус 10
Зимой на Байкале можно найти множество вариантов для отдыха. Но вряд ли многие гости священного озера решились бы использовать лед как пляж, на котором можно позагорать в купальнике, а прорубь - как бассейн. Но такие люди все-таки нашлись! В группе Вконтакте "Инцидент Иркутск" появилась запись с фотографиями, на которых девушки в купальниках плескаются в ледяной воде и плавают на поверхности Байкала на спасательных кругах в форме единорогов.
Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"
Как выяснила "КП в Иркутске", авторами серии снимков, которую назвали "бодипозитивной фотосессией", стали все те же мастерицы из иркутского салона красоты, которые ранее сделали маникюр памятнику бабру в 130 квартале. На этот раз с помощью фото в купальниках они решили показать, что все девушки красивые, вне зависимости от роста, веса и особенностей внешности.
"Мы хотели показать, что веселиться и наслаждаться жизнью можно в любое время года, - рассказывает идеолог акции Анна Тереза. - Поэтому мы выбрали зимний Байкал, чтобы таким образом доказать, что возможности человеческого организма так же широки, как и понятие "нормальной внешности". К тому же все мы сибирячки, и такое море для нас - в самый раз! И мороз в минус 10 - это ерунда на самом деле. "
Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"
Но на первый взгляд позитивную акцию оценили не все. В комментариях под постом разразился настоящий спор. Кто-то от души поддержал девушек, а кто-то, наоборот, раскритиковал их за купание в ледяной воде на Байкале - мол, глупая это затея. Но равнодушным никто не остался. Теперь остается только ждать, какую необычный рекламный ход придумают в этом салоне красоты в следующий раз.
ИСТОЧНИК KP.RU