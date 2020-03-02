2020-03-02T09:59:02+03:00
Общество

Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала, когда "за бортом" было минус 10

Этим они хотели доказать, что веселиться и наслаждаться жизнью можно в любое время года
Анна ПОПОВА
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Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"
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Зимой на Байкале можно найти множество вариантов для отдыха. Но вряд ли многие гости священного озера решились бы использовать лед как пляж, на котором можно позагорать в купальнике, а прорубь - как бассейн. Но такие люди все-таки нашлись! В группе Вконтакте "Инцидент Иркутск" появилась запись с фотографиями, на которых девушки в купальниках плескаются в ледяной воде и плавают на поверхности Байкала на спасательных кругах в форме единорогов.

Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Как выяснила "КП в Иркутске", авторами серии снимков, которую назвали "бодипозитивной фотосессией", стали все те же мастерицы из иркутского салона красоты, которые ранее сделали маникюр памятнику бабру в 130 квартале. На этот раз с помощью фото в купальниках они решили показать, что все девушки красивые, вне зависимости от роста, веса и особенностей внешности.

"Мы хотели показать, что веселиться и наслаждаться жизнью можно в любое время года, - рассказывает идеолог акции Анна Тереза. - Поэтому мы выбрали зимний Байкал, чтобы таким образом доказать, что возможности человеческого организма так же широки, как и понятие "нормальной внешности". К тому же все мы сибирячки, и такое море для нас - в самый раз! И мороз в минус 10 - это ерунда на самом деле. "

Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Сибирячки ради фотосессии окунулись в ледяную воду Байкала. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Но на первый взгляд позитивную акцию оценили не все. В комментариях под постом разразился настоящий спор. Кто-то от души поддержал девушек, а кто-то, наоборот, раскритиковал их за купание в ледяной воде на Байкале - мол, глупая это затея. Но равнодушным никто не остался. Теперь остается только ждать, какую необычный рекламный ход придумают в этом салоне красоты в следующий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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