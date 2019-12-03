Версия: ледяной маникюр Бабру сделал салон красоты для собственной рекламы

С самого утра в Иркутске обсуждают фотографии, на которой видно, что главному символу города, Бабру, сделали маникюр. Да-да, ранним утром у памятника были ярко-красные когти, совсем как у современных модниц! Хорошо, что это оказалась не краска, а цветной лед. Счистить его оказалось несложно. Памятник цел и невредим, только вот на огромных лапах возле когтей еще остались следы льда и краски.

Так вот, эта история получила продолжение. Один из молодежных салонов красоты Иркутска выложил в соцсетях фотографии "модного" Бабра с раскрашенными ногтями и подписал: "Ледяной маникюр (бабрикюр) для любимого Бабра. Девочки, записываемся на коготочки!" А ниже - цены на услуги и адрес.

Раскрашенные когти у главного символа Иркутска обсуждали в соцсетях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комментариях к этой записи разгорелся спор. Местным жителям такая реклама пришлась не по вкусу, а сотрудники салона пояснили им: "Просто немного украсили Бабра. Опять же сделали алые ногти. Как раз для хищника".

То ли сами мастерицы из салона красоты действительно проявили творчество во всей красе на главном символе Иркутска, то ли они просто использовали обсуждаемые фотографии с маникюром Бабра ради пиара - пока остается загадкой. Но то, что так они хотели привлечь к себе внимание - это факт.

В администрации Иркутска прокомментировали "Комсомолке", что планируют обратиться в полицию для разбирательств - кто все-таки сделал Бабру маникюр.

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