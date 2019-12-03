2019-12-03T12:05:44+03:00
Происшествия

Хулиганы забросали яйцами памятник ветерану Великой Отечественной войны в Бурятии

Полиция проводит проверку, выясняется, кто мог это сделать
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Хулиганы забросали яйцами памятник ветерану Великой Отечественной войны в Бурятии. Фото: ves_ulan_ude_ в Инстаграме.Хулиганы забросали яйцами памятник ветерану Великой Отечественной войны в Бурятии. Фото: ves_ulan_ude_ в Инстаграме.
Изменить размер текста:

Память ветеранов Великой Отечественной войны - священна. Но на днях в Бурятии случилась неприятная история. В небольшом городе Гусиноозерск хулиганы забросали сырыми яйцами бюст ветерана войны, полного кавалера ордена Славы Гурдоржи Шарапова, который стоит в сквере в центре города. Фотографии, где памятник испачкан и облеплен яичной скорлупой, вызвали в интернете негодование.

"Как можно догадаться надругаться над памятником героя!", "Обидно, нет слов", - обсуждают сибиряки эту историю в соцсетях.

Пока неизвестно, кто и зачем это сделал. Скорее всего, местные подростки хулиганили, даже не осознавая, что тем самым оскверняют памятник.

Тем не менее, к делу уже подключилась полиция.

- С 30 ноября по этому факту начата проверка, спустя месяц по ее результатам будет вынесено решение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия. - Пока рано говорить, кто виноват.

Отметим, сквер имени Гурдоржи Шарапова торжественно открыли в Гусиноозерске всего два года назад, а бюст установили только в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маникюр для памятника: иркутяне накрасили символу города Бабру когти в красный цвет

Кто-то наморозил цветной лед на когти мифическому животному Бабру, буквально через час маникюр сняли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме
Ирина Болотова с мужем Владимиром Воробьевым чудом выжили в ДТП с автобусом в Забайкалье, погибли их маленькие сын и дочь [фото, видео]
"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме
Ирина Болотова с мужем Владимиром Воробьевым чудом выжили в ДТП с автобусом в Забайкалье, погибли их маленькие сын и дочь [фото, видео]
Новости 24
Иркутянин, поскандалив с женой, сообщил о «минировании» многоэтажки
Пожар в центре Иркутска: на улице Байкальской загорелся дом
Соли больше нет: в Ангарске отказались посыпать дорогу соляными рассолами и смесями
День юриста 2019: профессиональный праздник отмечают судьи и адвокаты, прокуроры и приставы Иркутска
Новые микрорайоны в Тулуне строятся по графику
В Зиме капремонт школы завершили на месяц раньше срока
"За тягу к знаниям" - уголовное дело: сибиряк получил штраф за компьютерную атаку
Преступники из Иркутской области, укравшие 32 коров, отправились за решетку
Больных туберкулезом мужчин из Иркутской области заставили пройти лечение через суд
Главную елку в Правобережном округе на улице Урицкого откроют 24 декабря
В аварии в Иркутской области пострадали мама и ее 5-летняя дочка
Полицейские разыскивают иркутянина, который похитил деньги с карты пенсионерки
Братскую спортсменку Ирину Долгову повысили в воинском звании
Зря эвакуировали вокзал в Бурятии: в Северобайкальске мужчина сообщил о ложной угрозе
Пробки в Иркутске 3 декабря 9 баллов: перебраться с левого берега на правый – проблематично
Дважды победители: спортсмены из Братска завоевали золото на двух этапах Кубка мира по санному спорту
Прогноз погоды на 3 декабря в Иркутске: днем -10 градусов
Комитет по здравоохранению Заксобрания рекомендовал снять с контроля строительство тубдиспансера в Тулуне
Заксобрание Приангарья продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска
Поджигатель из Братска ночью спалил три автомобиля за один час