Хулиганы забросали яйцами памятник ветерану Великой Отечественной войны в Бурятии

Память ветеранов Великой Отечественной войны - священна. Но на днях в Бурятии случилась неприятная история. В небольшом городе Гусиноозерск хулиганы забросали сырыми яйцами бюст ветерана войны, полного кавалера ордена Славы Гурдоржи Шарапова, который стоит в сквере в центре города. Фотографии, где памятник испачкан и облеплен яичной скорлупой, вызвали в интернете негодование.

"Как можно догадаться надругаться над памятником героя!", "Обидно, нет слов", - обсуждают сибиряки эту историю в соцсетях.

Пока неизвестно, кто и зачем это сделал. Скорее всего, местные подростки хулиганили, даже не осознавая, что тем самым оскверняют памятник.

Тем не менее, к делу уже подключилась полиция.

- С 30 ноября по этому факту начата проверка, спустя месяц по ее результатам будет вынесено решение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия. - Пока рано говорить, кто виноват.

Отметим, сквер имени Гурдоржи Шарапова торжественно открыли в Гусиноозерске всего два года назад, а бюст установили только в прошлом году.

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