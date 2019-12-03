Маникюр для памятника: иркутяне накрасили символу города Бабру когти в красный цвет

- Ого, кто-то сделал бабрикюр из льда. Как вам? - фотография с такой подписью разлетелась по иркутским соцсетям утром 3 декабря. На снимке запечатлен главный символ города, мифический зверь Бабр - огромный амурский тигр с хвостом бобра. Сфотографироваться с его скульптурой, стоящей в самом центре Иркутска возле 130-го квартала - любимое занятие для туристов, да и горожане этот красивый памятник очень любят. Но в этот раз снимок крайне необычный... На нем видно, что у Бабра на передних лапах - маникюр! Длиннющие красные когти, совсем как у современных модниц.

Вот так горожане сделали из исторического памятника "модницу". Фото: "Подслушано Иркутск" в соцсетях.

- Ноготочки сделали, сейчас еще реснички остались и "губы осьминоги", - шутят иркутяне в соцсетях. - Симпатишно получилось. А где педикюр? Записываемся на ноготочки!

Кто и зачем сделал из исторического памятника этакую "красотку" - непонятно. Может, местные мастера маникюра решили прославиться таким способом, завлечь побольше клиентов? Мол, если уж Бабру сделали шикарные коготочки, то и девушке и подавно сделают! В общем, трудно сказать, ведь никаких контактов они не оставили. А красный лед с когтей Бабра сточили буквально через час. Когти целехонькие, только вот красная краска на лапах еще осталась.

Красный лед с когтей Бабра быстро счистили.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Шутки шутками, а не вандализм ли это? - удивляются многие иркутяне.

Будут ли искать "мастера маникюра", разукрасившего когти Бабру, и грозит ли ему какое-либо наказание - станет известно позже.

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