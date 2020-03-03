Чирлидинг в Иркутске: танцы и гимнастика в одном флаконе

Если вы смотрели зарубежные фильмы о спорте, то наверняка обращали внимание, что у каждой команды по баскетболу или бейсболу есть своя группа поддержки. Симпатичные барышни, фигуристые, яркие, - у них всегда толпы поклонников. Одеты в футболки и короткие юбки, в руках цветные помпоны. «Вот бы оказаться на месте кого-нибудь из них», - наверняка на этой мысли хотя бы раз ловила себя каждая девушка. Кстати, представительницы чир-спорта давно перестали быть обычными танцовщицами, стоящими с тени сильных футболистов и хоккеистов. Теперь это самостоятельное направление, у которого есть своя федерация, организующая ежегодные турниры. Наш город тоже не отстает в развитии этого направления. Хотите выступать с помпонами и подбадривать любимую команду задорными кричалками? Чирлидинг в Иркутске - это красиво!

Учимся строить «пирамиду»

Чир-спорт - это не только танцы под музыку. Помимо хореографии в нем используются элементы спортивной акробатики - сложные прыжки и поддержки. Так что те, кто считает, что трясти помпонами сможет каждый, ошибаются. А попробуйте сходу изобразить сальто или поднять на вытянутых руках человека! Для таких упражнений требуются хорошая физическая подготовка и постоянные тренировки. Подобных трудозатратных элементов в чир-спорте полно. Самый распространенный - «пирамида». Танцовщицы забираются друг на друга и поднимают вверх специально подготовленную участницу группы поддержки, которую называют флаером. Она-то и образует верхушку композиции из спортсменок.

- Чирлидинг очень хорошо помогает поддерживать физическую форму, - рассказывает художественный руководитель группы поддержки баскетбольного клуба «Иркут» Наталья Юлдашева. - Если посещать обычную секцию танцев, такого эффекта достичь не получится. Также чирлидинг отлично развивает выносливость, ведь за пару минут атлетам нужно успеть выполнить большое количество сложных элементов и при этом держать лицо. Конечно, он достаточно травмоопасный, но при этом в той же гимнастике вероятность получить растяжение или даже перелом намного выше.

В Иркутской области Федерация чир-спорта образована совсем недавно - в 2017 году. Секции по этому направлению работают в разных городах региона. Чирлидинг в Иркутске, конечно, тоже есть: у нас действует только одна школа чирлидинга, которая базируется в спорткомплексе «Байкал Арена». Кстати, именно ее тренеры курируют большую часть местных групп поддержки.

В эту секцию принимают девочек в возрасте от 4 до 15 лет. При отборе в секцию тренеры в первую очередь обращают внимание на привлекательную внешность и артистизм. Подчас умение работать на сцене и харизма могут сыграть решающую роль при приеме новичка. В этом случае танцевальные способности и физическая сила могут даже отойти на второй план, ведь эти качества можно со временем освоить и в процессе обучения.

Чирлидинг в Иркутске: танцы и гимнастика в одном флаконеФото: Анна ПОПОВА

Помпоны в руки - и вперед

Чтобы начать заниматься чирлидингом в Иркутске, не нужно приобретать дорогую экипировку. На тренировках достаточно будет обычного спортивного костюма, не стесняющего движений, или даже просто шорт с футболкой. На ноги можно надеть балетки или специальную обувь для танцев. Также можно приобрести помпоны, которые можно найти практически в любом магазине спорттоваров, стоят они недорого.

- Самое важное в чирлидинге - уметь работать в команде, - добавляет Наталья Юлдашева. - Это отличает его от той же спортивной гимнастики. Во время выступления каждая из участниц должна чувствовать, что делают партнеры, и следить за каждым движением. Ведь если хоть кто-то пропустит какой-то элемент, то весь номер будет смотреться неэстетично. Еще страшнее, если танцоры замешкаются во время выполнения сложных элементов, например «пирамиды». В этом случае элемент может легко развалиться, а атлетки получить травмы.

КСТАТИ

Чирлидинг в Иркутске: девушки - на кастинг

Если вы давно вышли из того возраста, чтобы записаться в детскую секцию по чирлидингу в Иркутске, но тоже хотите попасть в группу поддержки и гнать вперед наших спортсменов на поле, то у нас для вас отличная новость! Местные клубы время от времени проводят открытые кастинги для чирлидерш. Например, прямо сейчас идет набор в группу поддержки хоккейного «Ермака». Также пару раз в год свой кастинг в группу поддержки проводит баскетбольный клуб «Иркут». Информацию о старте отбора можно найти на официальных страницах команд в социальных сетях. Правда, чтобы попасть в команду, одного желания мало. Нужно иметь хотя бы небольшой опыт в спортивных танцах и достаточно хороший уровень физической подготовки.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Чирлидинг зародился в 70-е годы XIX века в США. Изначально его не рассматривали, как отдельный вид спорта - танцоры энергичными движениями и громкими криками гнали вперед местные команды по бейсболу. Даже участие в первых группах поддержки принимали не девушки, а парни. А вместо блестящих помпонов они размахивали пучками сена! Со временем мальчиков вытеснили девочки, которые привлекали больше внимания болельщиков. В таком формате это направление существовало до конца XX века - именно тогда была создана официальная Федерация чир-спорта. Еще через пару лет, в 2001 году, в Японии произошел первый в истории чемпионат мира, на который приехали чирлидеры со всего мира.

В России этот вид активности, как и многие другие веяния с Запада, появился только в середине 1990-х годов. Группы поддержки были лишь частью других соревнований и присутствовали на них исключительно в качестве внешнего атрибута. Только в 2007 году чир-спорт официально признали в России. С тех пор по всей стране проходят различные турниры, на которых атлеты соревнуются в умении танцевать и собираться в «пирамиду».